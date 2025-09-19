Ingresar
El dólar blue escaló casi $100 en la semana y la brecha con el oficial tocó máximos de un mes

La divisa oficial se comercializó a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación y cerró una semana de pánico en el mercado cambiario. Los dólares libres superaron el techo de la banda y el Banco Central ya intervino con ventas por más de u$s1.000 millones.

Hoy 17:03

El dólar blue subió por séptima jornada consecutiva y cerró a $1.500 para la compra y a $1.520 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. De este modo, la brecha con el oficial terminó en máximos de un mes.

El informal aumentó $10 este viernes. Además, en la semana acumuló un alza de $95 (+6,7%) y desde las elecciones en la provincia de Buenos Aires creció $150 (+10,9%).

En el segmento oficial, el Banco Central (BCRA) intervino por cerca de u$s1.200 millones en las últimas ruedas para sostener el precio en el techo de la banda, frente a la elevada demanda. En sintonía, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que "van a vender hasta el último dólar en el techo de la banda".

En este marco, el spread con el mayorista se ubicó esta jornada en el 3,1%, el valor más alto desde el 18 de agosto.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, se vendió a $1.475. El BCRA volvió a intervenir fuerte para mantener la cotización en el techo de la banda.

El dólar MEP cotiza a $1.541,98 y la brecha contra el mayorista llega al 4,5%.

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.558,88, por lo cual la brecha escala al 5,7%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.969,50.

