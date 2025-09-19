Fatal accidente en Las Termas: una motociclista murió tras un fuerte choque contra un automóvil

El siniestro ocurrió minutos antes de las 17 de este viernes, cuando la víctima impactó contra un automóvil sobre la calle 12 de Octubre. Personal policial trabaja en el lugar.

Hoy 17:52

Un fatal accidente de tránsito conmocionó a la ciudad de Las Termas de Río Hondo en la tarde de este viernes, minutos antes de las 17 horas, cuando una motociclista perdió la vida tras protagonizar un choque con un automóvil.

El siniestro tuvo lugar en la intersección de calle 12 de Octubre y Las Heras, en el barrio Herrera El Alto, a pocos metros de la terminal de ómnibus.

Según relató el conductor del rodado mayor, Guillermo Díaz Carrizo (34), domiciliado en barrio Soberanía Nacional, circulaba en su automóvil por calle 12 de Octubre y, al llegar a la esquina de Las Heras, colisionó con una motocicleta Honda Wave 110 cc, color negro, que transitaba de sur a norte.

El rodado menor era conducido por Camila Lazarte, de 26 años, residente en barrio Herrera El Alto, quien tras el impacto cayó violentamente sobre el pavimento. La joven no llevaba casco protector y fue trasladada de urgencia al CIS Termas, donde ingresó con signos vitales, pero falleció minutos después pese a los intentos de los médicos por reanimarla.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría N°50, mientras que la investigación quedó en manos de la Fiscalía de turno, a cargo del Dr. Rafael Zanni, quien dispuso las medidas judiciales correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.