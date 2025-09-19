Fecha confirmada para el choque entre River y Racing por Copa Argentina: ¿dónde se jugará?

El Millonario y la Academia se enfrentarán por los cuartos de final del certamen nacional.

Hoy 18:25

La Copa Argentina confirmó que el esperado duelo de cuartos de final entre River y Racing se jugará el jueves 2 de octubre, una programación que se ajusta mejor al calendario del Millonario, aunque no tanto al de la Academia.

La dirigencia de River, encabezada por Jorge Brito, había solicitado disputar el encuentro el 1° de octubre, inmediatamente después de la revancha contra Palmeiras por la Copa Libertadores y el cruce frente a Deportivo Riestra del 28 de septiembre. El objetivo era que el choque con Racing se disputara antes de la fecha FIFA, que privará a Marcelo Gallardo de varios titulares convocados a sus selecciones.

Por el lado de Racing, la postura era distinta: el club de Gustavo Costas quería postergar la cita por la exigente seguidilla que enfrenta. En pocos días, la Academia jugará la vuelta con Vélez por la Copa Libertadores (23/9), el clásico de Avellaneda frente a Independiente (28/9) y, posteriormente, este mano a mano eliminatorio contra River (2/10). Finalmente, el pedido del Millonario se impuso.

La organización aún no definió ni el horario ni la sede del encuentro, aunque trascendió que los principales candidatos son el Mario Alberto Kempes de Córdoba y el Gigante de Arroyito de Rosario. El ganador de esta serie se enfrentará en semifinales a Independiente Rivadavia de Mendoza, ya clasificado.

Será un cruce de alto voltaje, condicionado por la actualidad de ambos: River debe dar vuelta la serie con Palmeiras tras perder 2-1 en el Monumental, mientras que Racing llega con ventaja luego de vencer a Vélez en Liniers. Además, el choque tendrá el condimento extra del reciente desencuentro entre los clubes por el pase de Maximiliano Salas al equipo de Gallardo, lo que promete sumar tensión al duelo.