Policías asistieron un parto de urgencia en el barrio Belén

Fue este viernes cuando personal realizaba un recorrido preventivo y se encontró con la situación.

Hoy 18:41

Un hecho conmovedor se vivió este viernes por la tarde en el barrio Belén, cuando personal policial que realizaba un recorrido de prevención debió asistir de urgencia a una mujer que se encontraba en trabajo de parto en su domicilio.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 15, en jurisdicción de la Comisaría 59, cuando efectivos de la División Prevención N°17 fueron alertados de la situación. Al llegar, los familiares permitieron el ingreso inmediato al inmueble, donde lograron asistir a la mujer y concretar el nacimiento del bebé en óptimas condiciones.

La madre fue identificada como Rita Pérez, de 48 años, domiciliada en el barrio Bosco II. Posteriormente, personal del Sease arribó al lugar para completar la atención médica y trasladar tanto a la madre como al recién nacido al Hospital Regional, escoltados por la unidad policial interviniente.

El operativo culminó sin novedades, dejando como saldo una vida nueva y la satisfacción por la rápida respuesta de los efectivos.