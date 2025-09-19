Ojo de Agua recibirá las copas de la Selección Argentina

Será el próximo 9 de octubre y llegarán las copas que ganó La Scaloneta.

Hoy 18:44

Villa Ojo de Agua se prepara para vivir un día histórico el próximo jueves 9 de octubre con la llegada de la Copa del Mundo, la Copa América y la Finalissima, obtenidas por la Selección Nacional, las cuales serán exhibidas en el Salón Municipal, de 8 a 20 hs, con entrada libre y gratuita.

El anuncio fue realizado por la Intendente, Dra. Mónica Bustamante, junto al vicepresidente de la Federación Provincial de Fútbol de Santiago del Estero, Francisco Pece. También estuvieron presentes el candidato a diputado provincial Antonio Bitar, concejales, funcionarios municipales y representantes de los clubes Instituto, Independiente, Yupanqui, San Lorenzo de San Francisco y Club A. Sol de Julio.

Este evento, sin precedentes para la ciudad y el sur santiagueño, se realizará con entrada libre y gratuita, para que todo el público pueda disfrutar de estos logros obtenidos por nuestra selección bajo la conducción de Lionel Scaloni, y que han hermanado al pueblo argentino, siendo Ojo de Agua un privilegiado de poder de recibirlas.

Durante el anuncio, la mandataria comunal destacó: "El evento será un hecho histórico no solo para Ojo de Agua, sino para todo el sur santiagueño. La visión federal de la AFA y de nuestro querido Gobernador, Dr. Gerardo Zamora, que apuesta al deporte como política de estado, nos permitirá exhibir las copas ganadas por nuestra selección de fútbol el próximo jueves 9 de octubre, lo que sin duda será un orgullo para todos los ojodeaguenses."

Por su parte, Francisco Pece señaló: "Esta iniciativa es posible gracias a una gran gestión de las autoridades de la AFA, así como al aporte del gobierno provincial encabezado por Gerardo Zamora, por su política deportiva y federal."