Choque entre una camioneta y un camión en la intersección de Andes y Misiones

Fue este viernes a la tarde y se registraron daños materiales.

Hoy 19:04
Un accidente de tránsito se registró este viernes alrededor de las 18.30 en la intersección de calles Andes y Misiones, cuando una camioneta y un camión protagonizaron un choque.

De acuerdo con los primeros datos, el camión circulaba lentamente y con precaución por Misiones, mientras que la camioneta lo hacía por calle Andes, produciéndose el impacto en la esquina.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas y solo se registraron daños materiales.

