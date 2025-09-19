Zamora y la intendente Fuentes junto a 31 centros de adultos mayores participaron de la celebración por el día de los Jubilados

Estuvieron también el vicegobernador Carlos Silva Neder y el jefe de Gabinete Elías Suárez.

Hoy 19:30

El gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora, y la intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, participaron de la celebración del Día del Jubilado que se realizó en el club Red Star con la participación de representantes de los 31 centros de jubilados de la Madre de Ciudades.

También asistieron al encuentro, organizado por el área de la Tercera Edad de la Municipalidad, el vicegobernador Carlos Silva Neder, y el Jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez.

Al momento de las palabras, el presidente del centro de jubilados Club de Maestros, José Gutiérrez; la referente del sector, Reina Castillo, y la titular de la subdirección de la tercera edad, Nélida Martínez, remarcaron el acompañamiento que tienen los jubilados tanto del Gobierno de la Provincia como de la Municipalidad de la Capital para desarrollar diversas actividades y concretaron mejoras en las sedes de sus asociaciones.

A su turno la intendente Fuentes dijo que hace 20 años el gobernador puso en marcha política públicas en beneficio de los adultos mayores y que son acompañadas desde el municipio con diversos programas recreativos, deportivos y artísticos.

"Este año nos encuentra juntos pensando como comunidad. Los jubilados merecen ser respetados. No concebimos una sociedad que rechaza y golpea, a los jubilados hay que respetarlos".

Por su parte, el gobernador Zamora saludó cariñosamente a todas las personas que colmaron las instalaciones de Red Star, oportunidad en la que anunció la colocación del piso parqué en la cancha de básquet y un equipo de aire acondicionado con grupo electrógeno en el club.

Luego remarcó que vivir bien en una comunidad “es ser feliz en el lugar de los afectos y de las raíces, y eso es lo que tenemos que tratar de lograr en Santiago del Estado”.

También recordó su mensaje en el mismo lugar el año pasado cuando se discutían leyes para los jubilados. “Nosotros prometimos que de los legisladores santiagueños no iba ningún a votar en contra de jubilados y así lo hicimos; mucho menos de los discapacitados, mucho menos contra la salud pública o de la educación pública, porque eso no es vivir bien para una comunidad argentina”, expresó.

Antes de finalizar, el mandatario exhortó a mirar el futuro con esperanza, “con fe en Dios y en nuestras propias fuerzas”.