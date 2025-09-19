Fuentes y el secretario de Deportes Dapello encabezaron la apertura del Campeonato Argentino de BMX

Participaron más de 300 competidores del país.

Hoy 19:50

La intendente de la ciudad, Ing. Norma Fuentes y el secretario de Deportes de la Provincia, Carlos Dapello participaron del acto de apertura del 5° Campeonato Argentino de BMX 2025 en la pista del Polideportivo Provincial, con la participación de 300 competidores del país.

Allí, fueron acompañados por el presidente de la Federación Argentina de BMX, Héctor Ciappino; el presidente de la Unión Ciclista de la República Argentina Jorge Chica; el presidente del Concejo Deliberante de la Capital, Humberto Santillán; el secretario de Gobierno de la Municipalidad de la Capital, Néstor Machado; el subsecretario del área, Diego Brunet y la concejal Marta Arenas.

La ceremonia oficial dio inicio con las palabras de bienvenida del Prof. Dapello, quien transmitió los saludos del gobernador Gerardo Zamora y destacó la importante participación de competidores de Argentina y a partir de mañana de distintos países del mundo con el Campeonato mundial.

“Realmente nos reconforta a los santiagueños seguir siendo anfitriones permanentes, pese a que no es buen momento del deporte, dado que el gobierno nacional ha quitado su apoyo a la competencia nacional, pero gerardo Zamora sigue cumpliendo su compromiso con los diferentes eventos deportivos que se realizan en Santiago”, resaltó.

Luego, Ciappino por su parte, destacó que este evento marca un día histórico para el ciclismo nacional, porque se realiza en el país por 10° vez la copa del mundo lo que convierte a la Argentina en el segundo con más copas organizadas “por eso es un orgullo recibirlos, pese a las condiciones en que estamos en el país”.

A su turno, la intendente Fuentes destacó que el deporte es fundamental en Santiago del Estero, porque se ha trabajado de manera permanente y continúa con esa mirada, en hacer a la provincia y a la ciudad, sedes de eventos que trascienden, como la Copa Argentina y la mundial y llevar a lo alto la práctica deportiva.

“Esta Madre de ciudades recibe a todos y por eso les pido que también se lleguen a conocer el parque Mama Antula, que se ha inaugurado ayer, y que lleva el nombre de la primera santa santiagueña”, destacó la jefa comunal.

Asimismo valoró el esfuerzo que hace el gobierno de la provincia para sostener la realización de estas fechas importantes del BMX.