Alumnos de Colonia Isla observaron al sol con el observatorio móvil AstroDora

Estudiantes de tres escuelas rurales participaron de una jornada educativa en Colonia Isla, donde observaron el sol y celebraron el Día del Estudiante.

Hoy 20:42

Aunque la primavera comienza oficialmente el 22 de septiembre, la llegada de la estación se adelantó en Colonia Isla, donde alumnos de tres escuelas rurales del Agrupamiento N°86160 —Isla, Libanesa y Alcira— participaron de una actividad organizada por el observatorio móvil itinerante AstroDora, a cargo del astroaficionado Dante Farías.

AstroDora

Durante la jornada, los estudiantes y docentes pudieron observar el sol mediante la técnica de proyección con un telescopio refractor 90x450 y ocular de 25 mm, registrando además hermosas manchas en la fotosfera solar. La actividad coincidió con altas temperaturas propias de la época, sumando al disfrute del evento por el Día del Estudiante.

AstroDora

La iniciativa permitió a los alumnos acercarse a la astronomía y a la observación directa de nuestro astro rey, combinando aprendizaje y recreación al aire libre, y marcando así un adelanto simbólico de la primavera en la provincia.