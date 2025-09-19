Megaoperativo en el barrio La Católica terminó con cuatro detenidos por tentativa de homicidio, robo calificado y drogas

La Policía realizó una serie de allanamientos en la mañana de este viernes y apresó a dos jóvenes acusados de atacar a un adolescente en junio, y a una pareja que tenía marihuana, cocaína y dinero en efectivo.

Hoy 21:02

Un importante operativo policial se desarrolló en la mañana de este viernes en el barrio La Católica, donde personal de la Dirección General de Investigaciones, junto a distintas dependencias, llevó adelante varios allanamientos que derivaron en la detención de cuatro personas.

La investigación se inició tras un violento hecho ocurrido el 8 de junio, cuando un adolescente de 15 años fue agredido por un grupo de seis individuos que lo golpearon y le dispararon en la pierna con un arma de fuego casera en calle Primera de Mayo del barrio La Reconquista.

Con las pruebas reunidas, el juez interviniente ordenó allanamientos en domicilios de La Católica, donde fueron apresados dos jóvenes de 16 y 17 años, acusados por homicidio en grado de tentativa y robo calificado.

En uno de los inmuebles, además, los investigadores secuestraron cuatro paquetes de marihuana (9 gramos), 44 envoltorios de cocaína y $248.900 en efectivo. Allí fueron detenidos los propietarios de la vivienda, un hombre y una mujer de 47 años, padres de uno de los jóvenes, quienes quedaron imputados por infracción a la Ley de Drogas.

El megaoperativo contó con la participación de efectivos de Trata de Personas, Homicidios, Robo y Hurto de Capital y Banda, el Cuerpo Guardia de Infantería y personal de la Departamental N°16.

Con estas detenciones, ya son tres los aprehendidos en el marco de la investigación, que permanece bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal.