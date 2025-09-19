Uniendo Pueblos: Bandera, una ciudad que se desarrolla entre la producción y el progreso

Este domingo desde las 12 del mediodía se podrá ver un nuevo capítulo de la docuserie que celebra los 60 años de Canal 7 de Santiago del Estero.

En una nueva edición de Uniendo Pueblos, la docuserie por los 60 años de Canal 7, se emitirá un nuevo capítulo este domingo desde las 12. Este especial está dedicado a la ciudad de Bandera, en el departamento Belgrano, una localidad que se distingue por su espíritu de trabajo, su potencial productivo y el empuje de su gente.

El informe recorre la historia, la cultura y el presente de Bandera, mostrando cómo la producción agropecuaria se combina con proyectos de desarrollo que impulsan el progreso de la comunidad. Con testimonios de vecinos y referentes locales, este capítulo refleja el esfuerzo colectivo que fortalece la identidad de esta ciudad santiagueña.

Con imágenes exclusivas y relatos que emocionan, Uniendo Pueblos invita a descubrir por qué Bandera es un ejemplo de crecimiento sostenido en el interior provincial, donde tradición y modernidad se entrelazan en cada rincón.