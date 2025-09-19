Ingresar
Uniendo Pueblos: Bandera, una ciudad que se desarrolla entre la producción y el progreso

Este domingo desde las 12 del mediodía se podrá ver un nuevo capítulo de la docuserie que celebra los 60 años de Canal 7 de Santiago del Estero.

Hoy 22:09
canal 7

En una nueva edición de Uniendo Pueblos, la docuserie por los 60 años de Canal 7, se emitirá un nuevo capítulo este domingo desde las 12. Este especial está dedicado a la ciudad de Bandera, en el departamento Belgrano, una localidad que se distingue por su espíritu de trabajo, su potencial productivo y el empuje de su gente.

El informe recorre la historia, la cultura y el presente de Bandera, mostrando cómo la producción agropecuaria se combina con proyectos de desarrollo que impulsan el progreso de la comunidad. Con testimonios de vecinos y referentes locales, este capítulo refleja el esfuerzo colectivo que fortalece la identidad de esta ciudad santiagueña.

Con imágenes exclusivas y relatos que emocionan, Uniendo Pueblos invita a descubrir por qué Bandera es un ejemplo de crecimiento sostenido en el interior provincial, donde tradición y modernidad se entrelazan en cada rincón.

