“Estamos asistiendo a una embestida contra la educación pública”, advirtió el Dr. Fabián Medina

El abogado y docente universitario fue entrevistado este viernes en Radio Panorama.

Hoy 22:47

El abogado y docente universitario Fabián Medina analizó en diálogo con Radio Panorama el reciente veto presidencial a la ley aprobada en el Congreso que buscaba garantizar el financiamiento de las universidades nacionales, y alertó sobre las graves consecuencias que tendrá esta decisión.

Medina sostuvo que se trata de “un día histórico, pero no por lo positivo, sino porque marca una embestida contra la educación pública que no tiene antecedentes”. Según explicó, la medida no solo impacta en los presupuestos universitarios, sino que también compromete el futuro de miles de jóvenes que encuentran en la universidad pública la posibilidad de construir un proyecto de vida.

“El acceso igualitario al conocimiento es un pilar de la democracia, y hoy está siendo puesto en riesgo”, remarcó el especialista. Asimismo, cuestionó el desarrollo del debate legislativo que, en su opinión, “evidenció un sistema perverso que buscó recortar recursos fundamentales en lugar de fortalecer una de las instituciones más prestigiosas de nuestro país”.

Finalmente, Medina llamó a la sociedad a mantenerse atenta y movilizada: “La educación pública no puede quedar librada al ajuste económico. Defenderla es defender el futuro de la Argentina”.