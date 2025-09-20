Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 SEP 2025 | 27º
X
Somos Deporte

Quimsa derrotó a Independiente de Oliva en un nuevo amistoso en Córdoba

La Fusión se impuso por 78-75 sobre los cordobeses en un encuentro de preparación.

Hoy 00:22
Quimsa Independiente de Oliva

Quimsa se quedó con un ajustado triunfo en su penúltimo partido de preparación al vencer a Independiente de Oliva por 78-75 en la ciudad cordobesa de Bell Ville. El encuentro, muy parejo de principio a fin, tuvo a Leo Lema y Robinson como máximos anotadores de la Fusión, ambos con 17 puntos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En el primer tiempo, el conjunto cordobés dominó gran parte del desarrollo gracias a la actuación del debutante Christian Negrón, quien se destacó en la pintura con 10 puntos. Junto a Lema, fueron las cartas más claras de los santiagueños, aunque el marcador favoreció a Independiente por 50-44 al llegar al descanso largo.

La historia cambió en la segunda mitad: Quimsa ajustó su defensa, revirtió el resultado y logró manejar la ventaja en los instantes decisivos. Con un gran cierre colectivo y las figuras de Lema y Robinson, el equipo santiagueño consiguió un nuevo triunfo en su preparación rumbo a la temporada oficial.

Este sábado, la Fusión tendrá su último amistoso cuando se mida con Atenas de Córdoba.

TEMAS Asociación Atlética Quimsa

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Karina Jelinek anunció su separación de Flor Parise y luego borró el mensaje
  2. 2. Aviones rusos violaron el espacio aéreo de Estonia y fueron interceptados por la OTAN
  3. 3. Megaoperativo en el barrio La Católica terminó con cuatro detenidos por tentativa de homicidio, robo calificado y drogas
  4. 4. Milei lanzó la campaña en Córdoba y dijo que los audios de Spagnuolo son inteligencia artificial
  5. 5. Lanzamiento de la Campaña de Prevención del Dengue 2025-2026
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT