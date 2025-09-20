Quimsa derrotó a Independiente de Oliva en un nuevo amistoso en Córdoba

La Fusión se impuso por 78-75 sobre los cordobeses en un encuentro de preparación.

Hoy 00:22

Quimsa se quedó con un ajustado triunfo en su penúltimo partido de preparación al vencer a Independiente de Oliva por 78-75 en la ciudad cordobesa de Bell Ville. El encuentro, muy parejo de principio a fin, tuvo a Leo Lema y Robinson como máximos anotadores de la Fusión, ambos con 17 puntos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En el primer tiempo, el conjunto cordobés dominó gran parte del desarrollo gracias a la actuación del debutante Christian Negrón, quien se destacó en la pintura con 10 puntos. Junto a Lema, fueron las cartas más claras de los santiagueños, aunque el marcador favoreció a Independiente por 50-44 al llegar al descanso largo.

La historia cambió en la segunda mitad: Quimsa ajustó su defensa, revirtió el resultado y logró manejar la ventaja en los instantes decisivos. Con un gran cierre colectivo y las figuras de Lema y Robinson, el equipo santiagueño consiguió un nuevo triunfo en su preparación rumbo a la temporada oficial.

Este sábado, la Fusión tendrá su último amistoso cuando se mida con Atenas de Córdoba.