Franco Colapinto chocó, quedó afuera en la Q1 y largará 16º en el GP de Azerbaiyán

Sobre el cierre del complicado primer corte cronometrado el argentino impactó con su Alpine contra el muro, cuando intentaba pasar a la siguiente instancia. Max Verstappen hizo la pole, 7ª en el año.

Hoy 11:10

Franco Colapinto quedó a un paso de superar la primera sesión clasificatoria del Gran Premio de Azerbaiyán, debido a que en el cierre de dicha tanda y cuando intentaba mantenerse en el grupo de los quince pilotos que acceden a las siguientes rondas cronometradas, se golpeó con el Alpine contra el muro de la curva 4 del circuito callejero de Bakú, y sus objetivos quedaron truncos para continuar en pista.

La situación se produjo segundos después de haberse habilitado la pista tras una bandera roja que interrumpió la sesión y cuando ambos autos de la escuadra de Enstone ya calzaban neumáticos medios; en el recorrido para abrir su vuelta Pierre Gasly, compañero de Colapinto en la escuadra de Enstone, se había pasado en el frenaje de dicho sector obligándolo a transitar por la vía de escape para retomar la dirección del circuito de seis kilómetros.

Hasta allí, la labor del argentino era progresiva con el A525, consiguiendo establecer buenos parciales en la intermitente sesión, debido a que por los incidentes de Alex Albon (golpeó con su Williams en la curva 1) y Nico Hülkenberg (se pasó y golpeó con su Sauber en la curva 4) se debió interrumpir para limpiar los sectores.

Colapinto giró en el comienzo con dos juegos de neumáticos blandos «0Km», logrando marcar en su mejor vuelta con este compuesto 1m42s779, registro que lo hizo con un leve roce en el ingreso del muro de la curva 10 y que lo ubicó provisionalmente en Top 10, consiguiendo además ser otra vez el más adelantado de Alpine, y quedando al concluir la tanda 16°, en tanto que Gasly se ubicó 19° a 360/1000 del pilarense.

Cómo le fue a Franco Colapinto en la tercera práctica

Franco Colapinto completó la tercera y última práctica del Gran Premio de Azerbaijan de Fórmula 1 en el circuito callejero de Bakú, y con el Alpine A525 fue chequeando las variantes que los ingenieros del equipo de Enstone definieron para ambas unidades, con el objetivo de contrarrestar aerodinámicamente la baja performance en la potencia del motor.

La sesión se desarrolló con un viento que fue rotando en su sentido y que generó que algunas hojas y ramas cayeran en sectores del trazado de seis kilómetros, y que motivó que varios pilotos retrasaran su salida de boxes; además, el cielo se fue cubriendo de nubes sobre los últimos minutos.

Durante la primera parte de la tanda, e iniciando su labor cuando habían transcurrido 15 minutos, Colapinto condujo su auto calzando neumáticos de compuesto duro, con los cuales completó una serie de diez vueltas, registrando en su mejor paso 1m44s352. Tras detenerse en boxes para un rápido chequeo.

El argentino retornó con neumáticos blandos nuevos para trabajar a ritmo de clasificación y al cabo de los giros que dio, señaló un tiempo de 1m42s789, ubicándose 15° a 1s566 de Lando Norris (McLaren) y logrando superar nuevamente a su compañero Pierre Gasly, quien quedó 19° a 533/1000 del pilarense.

Cómo le fue a Colapinto en las primeras prácticas

El piloto de Alpine finalizó en las posiciones 19° y 20° en las primeras tandas, y reconoció las dificultades que atraviesa en el circuito callejero: “Nos está costando mucho en esta pista con mucho bache y tanta curva lenta. No estamos encontrando el balance. Pierre (Gasly) hizo unos cambios que ayudaron un poco, pero estamos muy muy lejos”, admitió el bonaerense.