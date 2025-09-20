El Tottenham de Cuti Romero busca la cima de la Premier en su visita al Brighton

El partido se juega este sábado 20 desde las 11:00 en el American Express Community. Se podrá ver por Disney+ Premium.

La fecha 5 de la Premier League continuará con un choque atractivo entre el Brighton y el Tottenham de Cuti Romero, dos equipos que quieren afirmarse en la parte alta de la tabla. El encuentro se disputará este sábado 20 de septiembre a partir de las 11:00 horas de Argentina, en el American Express Community Stadium, de la ciudad costera inglesa.

El conjunto local buscará hacerse fuerte ante su gente para sumar tres puntos importantes que lo acerquen a los puestos de copas europeas. En frente tendrá a un Tottenham que llega con buen presente, decidido a pelear bien arriba en la Premier y que suele complicar con su poder ofensivo.

El partido entre Brighton y Tottenham podrá seguirse por Disney+ Premium, la señal oficial que transmite los encuentros de la liga inglesa.