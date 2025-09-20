Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 SEP 2025 | 23º
X
Somos Deporte

El Tottenham de Cuti Romero busca la cima de la Premier en su visita al Brighton

El partido se juega este sábado 20 desde las 11:00 en el American Express Community. Se podrá ver por Disney+ Premium.

Hoy 07:06

La fecha 5 de la Premier League continuará con un choque atractivo entre el Brighton y el Tottenham de Cuti Romero, dos equipos que quieren afirmarse en la parte alta de la tabla. El encuentro se disputará este sábado 20 de septiembre a partir de las 11:00 horas de Argentina, en el American Express Community Stadium, de la ciudad costera inglesa.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El conjunto local buscará hacerse fuerte ante su gente para sumar tres puntos importantes que lo acerquen a los puestos de copas europeas. En frente tendrá a un Tottenham que llega con buen presente, decidido a pelear bien arriba en la Premier y que suele complicar con su poder ofensivo.

El partido entre Brighton y Tottenham podrá seguirse por Disney+ Premium, la señal oficial que transmite los encuentros de la liga inglesa.

TEMAS Cristian ‘Cuti’ Romero Premier League

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Megaoperativo en el barrio La Católica terminó con cuatro detenidos por tentativa de homicidio, robo calificado y drogas
  2. 2. Karina Jelinek anunció su separación de Flor Parise y luego borró el mensaje
  3. 3. Milei lanzó la campaña en Córdoba y dijo que los audios de Spagnuolo son inteligencia artificial
  4. 4. Lanzamiento de la Campaña de Prevención del Dengue 2025-2026
  5. 5. Aviones rusos violaron el espacio aéreo de Estonia y fueron interceptados por la OTAN
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT