En el American Express Community, los Spurs reaccionaron en el complemento y lograron empatar el encuentro 2 a 2 por la quinta fecha.

Hoy 13:20

El Tottenham no pudo conseguir la victoria que necesitaba para subirse a la cima de la Premier League, pero al menos rescató un empate 2-2 ante Brighton en condición de visitante. Con este resultado, el equipo de Cristian “Cuti” Romero se mantiene cerca del Liverpool, que lidera la tabla.

El partido comenzó cuesta arriba para los londinenses: Yankuba Minteh abrió el marcador a los 8 minutos y, más tarde, a los 31’, Yasin Ayari estiró la ventaja para los locales. Sin embargo, cuando parecía que los dirigidos por Thomas Frank se iban al descanso en desventaja, Richarlison descontó y mantuvo a los Spurs con vida.

En el complemento, con variantes desde el banco, Tottenham fue decidido a buscar el empate y lo logró a los 82 minutos gracias a un gol en contra de Jan Paul van Hecke, que selló el 2-2 definitivo.

En cuanto a la actuación individual, Cuti Romero fue una de las figuras del partido. El defensor argentino completó los 90 minutos, ganó 4 de 6 duelos aéreos, tuvo un 94% de precisión en los pases y solo fue opacado por una tarjeta amarilla recibida en el descuento.

El próximo desafío de Tottenham será por la EFL Cup, cuando se mida ante Doncaster Rovers el miércoles 24 de septiembre. Luego, por la Premier League, recibirá a Wolves el sábado 27 desde las 16:00 (hora de Argentina), en un duelo clave para seguir prendido en la lucha por la punta.