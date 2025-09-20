En vivo: el Tottenham de Cuti Romero busca la cima de la Premier en su visita al Brighton

El partido se juega este sábado 20 desde las 11:00 en el American Express Community. Se podrá ver por Disney+ Premium.

Hoy 11:44

La fecha 5 de la Premier League continuará con un choque atractivo entre el Brighton y el Tottenham de Cuti Romero, dos equipos que quieren afirmarse en la parte alta de la tabla. El encuentro se disputará este sábado 20 de septiembre a partir de las 11:00 horas de Argentina, en el American Express Community Stadium, de la ciudad costera inglesa.

