Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 SEP 2025 | 23º
X
Somos Deporte

En vivo: el Tottenham de Cuti Romero busca la cima de la Premier en su visita al Brighton

El partido se juega este sábado 20 desde las 11:00 en el American Express Community. Se podrá ver por Disney+ Premium.

Hoy 11:44
Cuti Romero Tottenham

La fecha 5 de la Premier League continuará con un choque atractivo entre el Brighton y el Tottenham de Cuti Romero, dos equipos que quieren afirmarse en la parte alta de la tabla. El encuentro se disputará este sábado 20 de septiembre a partir de las 11:00 horas de Argentina, en el American Express Community Stadium, de la ciudad costera inglesa.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Cristian ‘Cuti’ Romero Premier League

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Franco Colapinto chocó, quedó afuera en la Q1 y largará 16º en el GP de Azerbaiyán
  2. 2. El Liverpool Mac Allister se quedó con el clásico ante el Everton y sigue en lo más alto de la Premier
  3. 3. El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 20 de septiembre: anticipan máxima de 36° y probables tormentas en horas de la noche
  4. 4. River pone a prueba su liderazgo en Tucumán con la mente dividida en la Copa
  5. 5. Avda. Belgrano y Pueyrredón: choque de motos dejó dos personas lesionadas
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT