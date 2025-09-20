Ingresar
El Chelsea de Enzo Fernández y Garnacho tropezó en su visita al Manchester United

Los Blues cayeron por 2-1 en el marco de la quinta fecha de la Premier League.

Hoy 16:25

TEMAS Premier League Manchester United FC Chelsea FC Enzo Fernández Alejandro Garnacho

