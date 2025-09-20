CLASIFICADOS PANORAMA
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 SEP 2025
Somos Deporte
El Chelsea de Enzo Fernández y Garnacho tropezó en su visita al Manchester United
Los Blues cayeron por 2-1 en el marco de la quinta fecha de la Premier League.
Hoy 16:25
TEMAS
Premier League
Manchester United FC
Chelsea FC
Enzo Fernández
Alejandro Garnacho
