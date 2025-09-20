Ingresar
Fiesta del golf en Santiago: se juega el Torneo “Los Fundadores”

El certamen se disputará a 36 hoyos medal play en doble jornada. Además, habrá un desfile de Staff Models para darle un cierre distinto a un homenaje cargado de historia.

Hoy 07:46

El Santiago del Estero Golf Club se prepara para un fin de semana especial con la primera edición del Torneo “Los Fundadores”, un evento que combinará competencia deportiva, homenaje y moda. El certamen se jugará a 36 hoyos medal play, con cuatro categorías para caballeros y una en damas, y contará con la organización de Ignacio “Nacho” Orieta.

La competencia tendrá salidas simultáneas el sábado a las 8:00 y a las 13:00, mientras que el domingo se repetirá el mismo esquema. Orieta destacó que el torneo será un reconocimiento a los dirigentes y ex dirigentes que hicieron posible el nacimiento de la institución, en homenaje a figuras como Pedro Orieta, Beatriz Toscano, Francisco López Bustos, Luisa de Gelid, Abdala Auad, Ricardo Kin, Billi Martín, Henry Llapur, Giangreco y el Dr. Contato, entre otros.

El broche de oro llegará el sábado a las 18:30, con un desfile de Staff Models que presentará la colección primavera-verano 2025. Participarán 20 modelos profesionales y 15 niños, en una propuesta distinta que busca unir deporte y moda en una misma celebración.

El Torneo “Los Fundadores” promete ser mucho más que golf: será un punto de encuentro cargado de emoción, historia y una mirada hacia el futuro de la disciplina en Santiago del Estero.

