Fiesta del golf en Santiago: se juega el Torneo “Los Fundadores”

El certamen se disputará a 36 hoyos medal play en doble jornada. Además, habrá un desfile de Staff Models para darle un cierre distinto a un homenaje cargado de historia.

El Santiago del Estero Golf Club se prepara para un fin de semana especial con la primera edición del Torneo “Los Fundadores”, un evento que combinará competencia deportiva, homenaje y moda. El certamen se jugará a 36 hoyos medal play, con cuatro categorías para caballeros y una en damas, y contará con la organización de Ignacio “Nacho” Orieta.

La competencia tendrá salidas simultáneas el sábado a las 8:00 y a las 13:00, mientras que el domingo se repetirá el mismo esquema. Orieta destacó que el torneo será un reconocimiento a los dirigentes y ex dirigentes que hicieron posible el nacimiento de la institución, en homenaje a figuras como Pedro Orieta, Beatriz Toscano, Francisco López Bustos, Luisa de Gelid, Abdala Auad, Ricardo Kin, Billi Martín, Henry Llapur, Giangreco y el Dr. Contato, entre otros.

El broche de oro llegará el sábado a las 18:30, con un desfile de Staff Models que presentará la colección primavera-verano 2025. Participarán 20 modelos profesionales y 15 niños, en una propuesta distinta que busca unir deporte y moda en una misma celebración.

El Torneo “Los Fundadores” promete ser mucho más que golf: será un punto de encuentro cargado de emoción, historia y una mirada hacia el futuro de la disciplina en Santiago del Estero.