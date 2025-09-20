El Real Madrid de Mastantuono se mide ante el Espanyol con el objetivo de mantenerse en lo más alto

El encuentro comenzará a las 11:15, con el Merengue defendiendo la cima y el Perico buscando dar el golpe.

Hoy 07:56

El Santiago Bernabéu será escenario este sábado de un choque de alto vuelo entre el Real Madrid de Franco Mastantuono y el RCD Espanyol, correspondiente a la fecha 5 de LaLiga 25-26. El encuentro comenzará a las 11:15, con el Merengue defendiendo la cima y el Perico buscando dar el golpe.

El conjunto de Xabi Alonso llega con puntaje ideal tras cuatro jornadas, en las que superó al Osasuna (1-0), al Mallorca (2-1), al Real Oviedo (0-3) y a la Real Sociedad (1-2). Apenas recibió dos goles en este inicio de campeonato y mostró una solidez que lo ratifica como máximo candidato al título. En Champions League también viene de vencer al Olympique de Marsella (2-1) con un doblete de Kylian Mbappé.

Entre las bajas aparecen Dean Huijsen, suspendido tras la expulsión en Anoeta, y Trent Alexander-Arnold, aún lesionado. Sin embargo, la atención también está puesta en las incorporaciones de verano: Álvaro Carreras y, especialmente, Franco Mastantuono, la joya argentina que llegó desde River Plate y que ya genera expectativa en el público blanco. El juvenil de 17 años podría tener minutos en un partido donde el Madrid buscará consolidar su liderazgo.

Del otro lado, el Espanyol es una de las revelaciones del torneo. Con 10 puntos en cuatro jornadas, marcha tercero e iguala la línea del Barcelona. El equipo de Manolo González llega tras vencer en casa al Atlético de Madrid (2-1), al Osasuna (1-0) y al Mallorca (3-2), además de empatar con la Real Sociedad (2-2) como visitante. La única mala noticia es la ausencia de Pere Milla, expulsado en la fecha pasada.

El duelo en el Bernabéu pondrá frente a frente a un Real Madrid que busca estirar su racha perfecta y a un Espanyol que llega decidido a pelear por la cima. Con figuras de renombre y jóvenes como Mastantuono pidiendo pista, el clásico madrileño-catalán promete un espectáculo vibrante.