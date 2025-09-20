Avda. Belgrano y Pueyrredón: choque de motos dejó dos personas lesionadas

Personal del SEASE trasladó a las víctimas hacia el hospital Regional. Personal de Comisaría Sexta se hizo cargo por jurisdicción.

Hoy 08:19

Un choque entre motocicletas dejó al menos dos personas heridas y provocó congestión de tránsito, mientras se realizaba la asistencia a los protagonistas.

Un lector de Diario Panorama envió una imagen del accidente, al WhatsApp de las Noticias, donde se puede apreciar a uno de los vehículos caído y atravesado en la calzada, en el sentido sur a norte.

El otro involucrado

Ambulancias del SEASE trasladaron a los heridos al hospital Regional y el tránsito se vio interrumpido en la zona mientras se realizaba el auxilio de las víctimas.

La otra motocicleta involucrada habría quedado en el carril contrario.

Personal policial de la Comisaría Sexta intervino por jurisdicción y deberá determinar las responsabilidades.