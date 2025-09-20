Actividades del 4° Espacio Infanto Juvenil y Cómics de la 15ª Feria Provincial del Libro en el CCB

En este evento, los niños y adolescentes podrán disfrutar de una rica programación de actividades que van desde talleres literarios, teatrales y musicales, hasta la participación en charlas sobre cómics y adaptaciones.

Hoy 08:22

La 15ª Feria Provincial del Libro se llevará a cabo del 24 al 28 de septiembre de 2025 en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), con un especial foco en los más jóvenes, con la implementación del 4° Espacio Infanto Juvenil y Cómics. En este evento, los niños y adolescentes podrán disfrutar de una rica programación de actividades que van desde talleres literarios, teatrales y musicales, hasta la participación en charlas sobre cómics y adaptaciones.

Miércoles 24 de septiembre

Auditorio:

9:00 a 12:00 hs : Relatos ancestrales, a cargo de alumnos de 1°, 2° y 3° año del Instituto Santo Tomás de Aquino.

: Relatos ancestrales, a cargo de alumnos de 1°, 2° y 3° año del Instituto Santo Tomás de Aquino. 14:00 a 15:00 hs : Obra de teatro “Drama Cuentos” del Jardín de Infantes Municipal N°1 Blanca Nieves.

: Obra de teatro “Drama Cuentos” del Jardín de Infantes Municipal N°1 Blanca Nieves. 15:30 a 16:30 hs : Obra “La Lechera” de Los Cebados del Teatro, para mayores de 12 años.

: Obra “La Lechera” de Los Cebados del Teatro, para mayores de 12 años. 20:00 a 21:30 hs: Show “Shalaco Coplero”, a cargo de Edith Álvarez de Corpus.

Carpa:

9:00 a 10:30 hs : Show de la Mueca “Varieté”, apto para todo público.

: Show de la Mueca “Varieté”, apto para todo público. 16:00 a 17:00 hs : Taller “El Bombo, un instrumento que nos pertenece”.

: Taller “El Bombo, un instrumento que nos pertenece”. 19:00 hs: Obra de teatro “Bonitas Noticias”, a cargo de Paola Beatriz Morales Mansilla, para niños de 6 a 12 años.

Cómics:

9:00 a 10:00 hs : Taller de Fanzines “Mi primer Fanzine”, con la Prof. Andrea Jara.

: Taller de Fanzines “Mi primer Fanzine”, con la Prof. Andrea Jara. 14:30 a 15:30 hs: Taller “Cómo ilustrar una portada desde 0”, con el Prof. Paolo Novelli.

SALA 1:

9:00 a 10:00 hs: Taller “Quien lo encuentra se lo queda”, Lectura en Kamishibai, dirigido por los Prof. Patricia Orellana y Matías Beltrán (IS San Jorge).

Jueves 25 de septiembre

Auditorio:

9:00 a 10:30 hs : Obra de títeres “Presta Atención” (Educación vial y seguridad ciudadana).

: Obra de títeres “Presta Atención” (Educación vial y seguridad ciudadana). 11:00 a 12:00 hs : Proyección "Leyenda del Ucumar", por Lippe Mendoza (Salta).

: Proyección "Leyenda del Ucumar", por Lippe Mendoza (Salta). 20:30 a 21:30 hs: Show de la Repercuta, apto para todo público.

Carpa:

9:00 a 10:30 hs : Show de la Mueca “Títeres: La Ratita Presumida”.

: Show de la Mueca “Títeres: La Ratita Presumida”. 14:00 a 15:30 hs : Obra de teatro “Caperucita Roja”, a cargo del Grupo Socializarte.

: Obra de teatro “Caperucita Roja”, a cargo del Grupo Socializarte. 19:30 a 20:30 hs: Obra de teatro “La Abuela Cuenta Leyendas”, a cargo de María Rosa Cianferoni.

Cómics:

9:00 a 10:00 hs : Taller “Dibuja tu primer personaje cartoon”, con el Prof. Dogo Álvarez.

: Taller “Dibuja tu primer personaje cartoon”, con el Prof. Dogo Álvarez. 12:00 a 13:00 hs: Charla “El terror mudo de la historieta”, a cargo de Dolores Alcatena (Buenos Aires).

SALA 1:

9:00 a 11:30 hs : Taller “Títeres que cuentan un espacio para crear y narrar”, organizado por CETSE.

: Taller “Títeres que cuentan un espacio para crear y narrar”, organizado por CETSE. 14:30 a 16:30 hs: Taller “Cierra los ojos y abre tu imaginación”, a cargo de profesores del CEI N°50 para personas con discapacidad visual.

Viernes 26 de septiembre

Auditorio:

9:00 a 10:30 hs : Lectura escenificada de cuentos infantiles y teatro de títeres educativos: Fábulas y leyendas, a cargo del Grupo de Animación Titerexis.

: Lectura escenificada de cuentos infantiles y teatro de títeres educativos: Fábulas y leyendas, a cargo del Grupo de Animación Titerexis. 15:30 a 17:00 hs : Mequecirco de Mequetrefes, para todo público.

: Mequecirco de Mequetrefes, para todo público. 20:00 a 21:00 hs: Show de títeres a cargo de Sombras y Trapos, para todo público.

Carpa:

9:00 a 10:30 hs : Taller de poesías “Se Viene La Tierra”, a cargo de Prof. Marta Ponce y Analía de la Iglesia.

: Taller de poesías “Se Viene La Tierra”, a cargo de Prof. Marta Ponce y Analía de la Iglesia. 19:30 a 20:30 hs: Obra de teatro “La Loba Malosa y Los Dos Cerditos”, a cargo del Grupo de Teatro Varieté.

Cómics:

9:00 a 10:00 hs : Presentación de material didáctico: Figuritas de Nuestra Historia Santiagueña.

: Presentación de material didáctico: Figuritas de Nuestra Historia Santiagueña. 14:30 a 15:30 hs: Charla Taller de historieta y política en el siglo: referencias de “estrella roja”, a cargo de Manuel Loza.

Sábado 27 de septiembre

Auditorio:

11:00 a 12:00 hs : Mequecirco de Mequetrefes, para todo público.

: Mequecirco de Mequetrefes, para todo público. 16:00 a 17:00 hs: Show musical de Los Keti, apto para todo público.

Carpa:

18:30 a 19:30 hs : Mequecirco de Mequetrefes, apto para todo público.

: Mequecirco de Mequetrefes, apto para todo público. 20:00 a 22:00 hs: Animaciones, a cargo del Grupo Sin Sal.

SALA 1:

15:00 a 16:30 hs: Taller “Pequeños Ingenieros”, a cargo de los Prof. Eliana Ortega, Celeste Villagrán y Darío Carranza.

Domingo 28 de septiembre

Auditorio:

15:00 a 16:00 hs : Show de magia con el Mago Zerrot, apto para todo público.

: Show de magia con el Mago Zerrot, apto para todo público. 19:00 a 19:30 hs: Música Animé a cargo del Quinteto de cuerdas "Fusión Z".

Carpa:

16:00 a 17:00 hs : Varieté, a cargo de Eapepé, apto para todo público.

: Varieté, a cargo de Eapepé, apto para todo público. 20:00 a 22:00 hs: Animaciones, a cargo del Grupo Sin Sal.

Este programa ofrece una gran variedad de actividades para todas las edades, promoviendo el acceso a la cultura, la creatividad y la expresión artística.