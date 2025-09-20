Actividades del 4° Espacio Infanto Juvenil y Cómics de la 15ª Feria Provincial del Libro en el CCB

En este evento, los niños y adolescentes podrán disfrutar de una rica programación de actividades que van desde talleres literarios, teatrales y musicales, hasta la participación en charlas sobre cómics y adaptaciones.
La 15ª Feria Provincial del Libro se llevará a cabo del 24 al 28 de septiembre de 2025 en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), con un especial foco en los más jóvenes, con la implementación del 4° Espacio Infanto Juvenil y Cómics. En este evento, los niños y adolescentes podrán disfrutar de una rica programación de actividades que van desde talleres literarios, teatrales y musicales, hasta la participación en charlas sobre cómics y adaptaciones.
Miércoles 24 de septiembre
Auditorio:
- 9:00 a 12:00 hs: Relatos ancestrales, a cargo de alumnos de 1°, 2° y 3° año del Instituto Santo Tomás de Aquino.
- 14:00 a 15:00 hs: Obra de teatro “Drama Cuentos” del Jardín de Infantes Municipal N°1 Blanca Nieves.
- 15:30 a 16:30 hs: Obra “La Lechera” de Los Cebados del Teatro, para mayores de 12 años.
- 20:00 a 21:30 hs: Show “Shalaco Coplero”, a cargo de Edith Álvarez de Corpus.
Carpa:
- 9:00 a 10:30 hs: Show de la Mueca “Varieté”, apto para todo público.
- 16:00 a 17:00 hs: Taller “El Bombo, un instrumento que nos pertenece”.
- 19:00 hs: Obra de teatro “Bonitas Noticias”, a cargo de Paola Beatriz Morales Mansilla, para niños de 6 a 12 años.
Cómics:
- 9:00 a 10:00 hs: Taller de Fanzines “Mi primer Fanzine”, con la Prof. Andrea Jara.
- 14:30 a 15:30 hs: Taller “Cómo ilustrar una portada desde 0”, con el Prof. Paolo Novelli.
SALA 1:
- 9:00 a 10:00 hs: Taller “Quien lo encuentra se lo queda”, Lectura en Kamishibai, dirigido por los Prof. Patricia Orellana y Matías Beltrán (IS San Jorge).
Jueves 25 de septiembre
Auditorio:
- 9:00 a 10:30 hs: Obra de títeres “Presta Atención” (Educación vial y seguridad ciudadana).
- 11:00 a 12:00 hs: Proyección "Leyenda del Ucumar", por Lippe Mendoza (Salta).
- 20:30 a 21:30 hs: Show de la Repercuta, apto para todo público.
Carpa:
- 9:00 a 10:30 hs: Show de la Mueca “Títeres: La Ratita Presumida”.
- 14:00 a 15:30 hs: Obra de teatro “Caperucita Roja”, a cargo del Grupo Socializarte.
- 19:30 a 20:30 hs: Obra de teatro “La Abuela Cuenta Leyendas”, a cargo de María Rosa Cianferoni.
Cómics:
- 9:00 a 10:00 hs: Taller “Dibuja tu primer personaje cartoon”, con el Prof. Dogo Álvarez.
- 12:00 a 13:00 hs: Charla “El terror mudo de la historieta”, a cargo de Dolores Alcatena (Buenos Aires).
SALA 1:
- 9:00 a 11:30 hs: Taller “Títeres que cuentan un espacio para crear y narrar”, organizado por CETSE.
- 14:30 a 16:30 hs: Taller “Cierra los ojos y abre tu imaginación”, a cargo de profesores del CEI N°50 para personas con discapacidad visual.
Viernes 26 de septiembre
Auditorio:
- 9:00 a 10:30 hs: Lectura escenificada de cuentos infantiles y teatro de títeres educativos: Fábulas y leyendas, a cargo del Grupo de Animación Titerexis.
- 15:30 a 17:00 hs: Mequecirco de Mequetrefes, para todo público.
- 20:00 a 21:00 hs: Show de títeres a cargo de Sombras y Trapos, para todo público.
Carpa:
- 9:00 a 10:30 hs: Taller de poesías “Se Viene La Tierra”, a cargo de Prof. Marta Ponce y Analía de la Iglesia.
- 19:30 a 20:30 hs: Obra de teatro “La Loba Malosa y Los Dos Cerditos”, a cargo del Grupo de Teatro Varieté.
Cómics:
- 9:00 a 10:00 hs: Presentación de material didáctico: Figuritas de Nuestra Historia Santiagueña.
- 14:30 a 15:30 hs: Charla Taller de historieta y política en el siglo: referencias de “estrella roja”, a cargo de Manuel Loza.
Sábado 27 de septiembre
Auditorio:
- 11:00 a 12:00 hs: Mequecirco de Mequetrefes, para todo público.
- 16:00 a 17:00 hs: Show musical de Los Keti, apto para todo público.
Carpa:
- 18:30 a 19:30 hs: Mequecirco de Mequetrefes, apto para todo público.
- 20:00 a 22:00 hs: Animaciones, a cargo del Grupo Sin Sal.
SALA 1:
- 15:00 a 16:30 hs: Taller “Pequeños Ingenieros”, a cargo de los Prof. Eliana Ortega, Celeste Villagrán y Darío Carranza.
Domingo 28 de septiembre
Auditorio:
- 15:00 a 16:00 hs: Show de magia con el Mago Zerrot, apto para todo público.
- 19:00 a 19:30 hs: Música Animé a cargo del Quinteto de cuerdas "Fusión Z".
Carpa:
- 16:00 a 17:00 hs: Varieté, a cargo de Eapepé, apto para todo público.
- 20:00 a 22:00 hs: Animaciones, a cargo del Grupo Sin Sal.
Este programa ofrece una gran variedad de actividades para todas las edades, promoviendo el acceso a la cultura, la creatividad y la expresión artística.