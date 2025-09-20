Ingresar
Delincuentes sustrajeron $4 millones del vehículo de un empleado de una distribuidora en La Banda

Según relató el damnificado, el robo ocurrió cerca de las 21.45 horas cuando la víctima había dejado estacionada la camioneta Mercedes Benz Sprinter, que utilizaba para sus entregas, sin ocupantes.

Un robo de alto monto tuvo lugar el jueves por la noche en el barrio Banfield de La Banda, cuando un empleado de una distribuidora fue víctima de un asalto mientras trabajaba en la zona de las calles Monteagudo y Coronel Rivas.

Según relató el damnificado, el robo ocurrió cerca de las 21.45 horas cuando la víctima había dejado estacionada la camioneta Mercedes Benz Sprinter, que utilizaba para sus entregas, sin ocupantes. En ese momento, se encontraba realizando una entrega de mercadería en un comercio cercano.

Al salir del comercio, se percató de que un delincuente había salido corriendo desde el interior de su vehículo, llevándose consigo un morral que contenía 4 millones de pesos en recaudación y un celular de la empresa. El asaltante, al llegar a la esquina, se subió a una motocicleta 110 cc donde lo aguardaba un cómplice. Juntos huyeron del lugar a gran velocidad.

Tras la denuncia realizada por el empleado de la distribuidora, los efectivos de la Comisaría 14 se pusieron en contacto con la Fiscalía de turno, y la Dra. María Montes dispuso la intervención de la Brigada de Investigaciones para dar con los delincuentes. Además, se solicitó un relevamiento vecinal en busca de testigos y cámaras de seguridad que pudieran haber registrado el momento del asalto.

