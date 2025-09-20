Nuevos aumentos en los precios de alimentos y bebidas impulsados por el alza del dólar

Las subas fueron más marcadas tras la reciente fluctuación del dólar, aunque el impacto fue desigual según el rubro.
La tercera semana de septiembre registró un repunte inflacionario en los precios de alimentos y bebidas en Argentina, con un aumento promedio del 1,6% semanal, el dato más alto en el último mes. Este aumento fue impulsado principalmente por los incrementos en panificados y lácteos, que experimentaron subas superiores al 5%.
Según el informe de LCG, la inflación en los alimentos y bebidas se presentó de manera desigual, con ocho de las diez categorías de precios relevadas mostrando aumentos. Los productos más afectados fueron:
En cuanto a las categorías con caída en los precios, verduras experimentaron una baja del 3,4%, mientras que la carne tuvo un retroceso del 0,1%.
En paralelo, la consultora Analytica también reportó un leve repunte inflacionario, con un 0,2% de aumento semanal en los precios de alimentos. Entre los productos que más aumentaron, se destacaron las verduras con un 6,1%, seguidas por las frutas con un 5,1%. Sin embargo, productos de consumo masivo como lácteos (0,5%) y café, té, yerba y cacao (0,8%) registraron subas más moderadas.
En cuanto a la variación mensual, los alimentos en las últimas cuatro semanas experimentaron un aumento promedio del 1,2%, con un incremento del 1,3% en la canasta básica. Los productos que más subieron en el último mes fueron las frutas (6,3%) y los aceites (5,2%), mientras que los panificados y las carnes explicaron casi el 80% de la variación mensual.
Por otro lado, las verduras no registraron variaciones en sus precios durante las últimas cuatro semanas, mientras que lácteos y azúcar tuvieron una caída del 2% y 0,7%, respectivamente.