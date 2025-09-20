Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 SEP 2025 | 23º
Imprudente: circuló por Panamericana en un monociclo eléctrico a 100 km/h

El conductor iba por la banquina y llamó la atención de los automovilistas que pasaban junto a él.

Hoy 08:55
Imprudente

Un hombre circuló por la Autopista Panamericana en un monociclo eléctrico a gran velocidad y llamó la atención de los automovilistas que pasaban junto a él. Uno de los conductores filmó la insólita escena y registró su velocímetro para dejar constancia de que el conductor iba a unos 100 km/h.

El video fue difundido en las últimas horas por el apasionado de los autos Nicolás Schenquerman, en su cuenta de X. Acompañó el posteo con emojis que manifestaron la sorpresa del conductor al verlo en la transitada autopista.

El monociclo iba por la banquina y a su alrededor se veían autos, camionetas y camiones. Fue grabado a la altura de San Isidro, mientras se dirigía en sentido a CABA.

En un momento, la cámara del celular mostró el velocímetro del auto, que marcaba 80 km/h e iba a menor velocidad, lo que indicaba que el llamativo rodado circulaba a unos 100 km/h.

No era un improvisado; iba preparado para la ocasión con ropa deportiva, rodilleras y casco. Además de tener un completo control del monociclo, incluso a la velocidad que transitaba. Nada lo desestabilizaba.

Lo que más llamó la atención fue que el ciclista iba usando el celular en algunos tramos. Si bien necesitaba solo de sus piernas para conducir, la utilización del teléfono podría generar distracciones.

Afortunadamente, el trayecto fue tranquilo, aunque no pasó desapercibido entre los conductores que lo miraban sorprendidos.

