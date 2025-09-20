Thiago Medina evoluciona luego de su cirugía exitosa tras el accidente en moto: su padre brindó detalles

Su padre informó que la evolución es favorable, aunque aún es necesario esperar para conocer más detalles sobre su estado de salud.

Hoy 09:33

El papá de Thiago Medina habló este sábado con los periodistas después de que su hijo fuera operado con éxito en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. En su relato, destacó que, aunque Thiago se encontraba agitado, logró percatarse de que su hijo escucha lo que le dicen, lo que fue un alivio para la familia.

El joven, conocido por su participación en Gran Hermano, sufrió un brutal accidente en moto el pasado 12 de septiembre, lo que lo dejó en estado grave y con la necesidad de ser ingresado a terapia intensiva. Su padre detalló que, a pesar de la gravedad de las lesiones, los médicos le reconstruyeron la parrilla costal, ya que tenía ocho costillas fracturadas.

“Hay que esperar que evolucione bien, el pulmón lo tiene lastimado, está sensible”, indicó el padre de Thiago. Sin embargo, destacó que, aunque aún es temprano para dar un diagnóstico definitivo, los médicos han mostrado optimismo. "Posiblemente mañana o pasado nos den más información", agregó.

En el último parte médico, se informó que Thiago Medina sigue internado en la unidad de terapia intensiva, bajo estricto control clínico, y que actualmente no requiere inotrópicos (medicación para estabilizar el corazón). Además, su asistencia respiratoria mecánica está siendo manejada con buenos parámetros, lo que indica una respuesta favorable del joven ante el tratamiento.

La familia de Thiago se mantiene expectante, esperando que el joven continúe con una buena evolución en las próximas horas. La reconstrucción de la parrilla costal fue un paso importante en su recuperación, y ahora los médicos aguardan que el pulmón afectado se recupere adecuadamente para poder evaluar su estado de salud a largo plazo.

Este accidente ha generado gran preocupación entre los seguidores de Thiago, quienes esperan buenas noticias sobre su evolución en los próximos días.