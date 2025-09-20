Gran noche en Las Termas: se llevará a cabo la elección de la Representante Provincial de los Estudiantes

Este sábado 20 de septiembre, a las 21:30 hs, la explanada del casino de la ciudad será el escenario de una de las celebraciones más esperadas por los jóvenes de nuestra provincia: la Elección de la Representante Provincial de los Estudiantes.

Hoy 09:44

La fiesta promete ser un evento lleno de brillo, moda y entusiasmo, donde los jóvenes estudiantes competirán por la oportunidad de representar a nuestra provincia en la Fiesta Nacional en Jujuy. Con una atmósfera de gala, el evento contará con la presencia de destacados invitados, como la modelo y conductora Sofía Zámolo, el actor Mario Guerci, y el reconocido diseñador Luis Guerra, quienes aportarán su estilo y glamour a la noche.

La elección de la representante provincial no es solo un certamen de belleza, sino una verdadera celebración de la juventud, el talento y el esfuerzo de las estudiantes que han trabajado arduamente para llegar a esta instancia. Cada una de ellas no solo se medirá por su elegancia, sino también por su capacidad para reflejar los valores y el compromiso que representa nuestra provincia.

El evento, además de la elección, incluirá pasarelas de moda y presentaciones especiales que marcarán el ritmo de la noche. Luis Guerra, uno de los diseñadores más influyentes de la región, estará a cargo de los diseños de las jóvenes participantes, quienes lucirán trajes exclusivos para la ocasión. Sofía Zámolo y Mario Guerci, figuras reconocidas en el mundo de la moda y el entretenimiento, serán los encargados de aportar el toque de sofisticación y elegancia al evento.

Más allá de la competencia, esta noche se perfila como una verdadera fiesta estudiantil, llena de color, alegría y energía juvenil. Los estudiantes, sus familias y amigos se reunirán para disfrutar de una velada especial, llena de momentos de camaradería, apoyo y celebración por la juventud de nuestra provincia.

La Elección de la Representante Provincial de los Estudiantes será una noche para recordar, donde la belleza, el carisma y el talento juvenil se combinan con el glamour de figuras de renombre para crear un ambiente único. La cita es este sábado 20 de septiembre a las 21:30 hs en la explanada del casino.