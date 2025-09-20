Termas de Río Hondo: millonario robo en céntrica pizzería

Un hecho delictivo de alto impacto sacudió la tranquilidad del centro de la ciudad termal. La investigación quedó en manos de la Comisaría N° 50.

Hoy 09:43

En la tarde del viernes 19 de septiembre, el comerciante Oscar Ariel Suárez, de 45 años, denunció que autores aún no identificados violentaron una caja metálica ubicada debajo del mostrador de su local, pizzería La Catedral, situada en calle Sarmiento al 100.

Según relató Suárez, fue un empleado del comercio quien descubrió que los delincuentes habían ingresado por un ventiluz que da hacia la calle y, tras ejercer violencia, lograron apoderarse de la suma aproximada de $1.200.000 en efectivo, dejando destrozada la caja registradora. El robo habría ocurrido durante la madrugada, ya que el local fue cerrado alrededor de la 1.30.

El hecho generó conmoción entre comerciantes de la zona, que señalaron la audacia de los ladrones al irrumpir en pleno centro.

La investigación quedó en manos de la Comisaría Comunitaria N° 50, bajo directivas del fiscal Rafael Zanni, quien dispuso la inspección ocular, levantamiento de huellas, confección del croquis del lugar y colaboración del Departamento de Robo y Hurto para esclarecer el millonario atraco.