Terror en El Charco: mujer denunció amenazas y su ex fue detenido

El violento sujeto de 69 años de edad, en evidente estado de ebriedad, habría interrumpido en la casa d ella mujer y amenazó con herirla.

Hoy 09:54

Momentos de tensión y desesperación se vivieron en la localidad de El Charco, departamento Jiménez, cuando una mujer denunció haber sido amenazada por su ex pareja, en un nuevo episodio de violencia.

La víctima, identificada como Olga Galván, de 64 años, domiciliada en la localidad de El Charco, relató que su ex, Oligario Enrique Olivera, de 69 años, domiciliado en el mismo terreno —aunque en una vivienda separada—, irrumpió en su casa en evidente estado de ebriedad y la amenazó con producirle lesiones.

La llegada del personal policial lo puso en fuga hacia una zona montuosa, aunque minutos después fue localizado intentando escapar. En su huida tropezó contra una rama y cayó al suelo, lo que permitió reducirlo. Fue trasladado al hospital local, donde el médico de guardia constató que presentaba excoriaciones en la zona frontal, nasal y cervical, para luego ser alojado en sede policial.

La intervención estuvo a cargo de la Comisaría Comunitaria N° 58 de El Charco, y el caso quedó en manos del fiscal Rafael Zanni, quien dispuso la inmediata detención del agresor y la instalación de un botón antipánico para Galván como medida de protección.

Vecinos de la zona manifestaron su preocupación, ya que, según indicaron, los episodios de violencia entre ambos eran reiterados y venían generando temor en la comunidad.