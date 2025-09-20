La importancia de la higiene en las botellas térmicas: consejos de una experta

Las botellas térmicas se han convertido en objetos cotidianos imprescindibles para muchas personas, pero la correcta limpieza de estos recipientes es esencial para evitar problemas de salud.

Es común pensar que con solo enjuagar un termo con agua después de cada uso es suficiente. Sin embargo, según Montse Meléndez, ingeniera en alimentos, la higiene de estos objetos es mucho más importante de lo que se cree. En un reciente video compartido en su perfil de Instagram (@monalimentos), Meléndez abordó este tema y advirtió sobre los peligros de no prestar atención a la limpieza adecuada.

"Los termos sí se lavan todos los días después de utilizarlos", afirmó la experta. El hecho de que estos recipientes transporten líquidos de manera constante hace que se conviertan en el caldo de cultivo ideal para bacterias que pueden afectar el sistema digestivo. Esto es especialmente cierto en termos de plástico, que pueden acumular bacterias de manera más rápida que los de acero inoxidable.

“Es clave lavarlos bien para evitar malos olores y, sobre todo, enfermedades que pueden ser causadas por bacterias que se almacenan en los materiales", destacó Meléndez. Además de limpiar los termos de manera básica después de cada uso, la ingeniera recomendó un mantenimiento más profundo una vez a la semana.

Para la especialista, realizar una limpieza profunda semanal no solo es fácil, sino fundamental. El paso a paso para hacerlo correctamente es el siguiente:

Desmontar el termo: Retirar todas las partes desmontables del recipiente, como la tapa, el filtro y otras piezas pequeñas. Lavar las piezas individualmente: Asegurarse de limpiar cada parte del termo con jabón y agua caliente. Desinfectar con una solución casera: Después de lavar, se debe rociar todo con una solución desinfectante. Para ello, Meléndez recomendó preparar una mezcla con diez gotitas de lavandina por cada litro de agua. Secar correctamente: Una vez limpio y desinfectado, es importante dejar el termo secar bien antes de volver a usarlo.

¿Por qué desinfectar? Según Meléndez, los termos de acero inoxidable no necesitan ser desinfectados con lavandina, ya que este material no permite la acumulación de bacterias. Sin embargo, para los termos de plástico, la desinfección es clave para garantizar que se mantengan libres de microbios que pueden ser dañinos para la salud.

La limpieza regular del termo no solo ayuda a mantener el buen olor y el aspecto del recipiente, sino que también es esencial para la salud. Evitar que las bacterias crezcan en estos objetos que usamos todos los días es un paso sencillo para prevenir posibles infecciones o malestares digestivos.

Con una rutina de limpieza adecuada, como la que propone Montse Meléndez, es posible disfrutar de tu termo durante mucho tiempo, de manera segura y sin riesgos para la salud.