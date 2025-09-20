Ingresar
Video: así fue el choque de Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán de F1

El piloto argentino perdió el control de su Alpine y se golpeó contra las barreras de contención. No pudo avanzar a la Q2 y quedó relegado en la grilla.

Hoy 11:09
Franco Colapinto accidente

El argentino Franco Colapinto vivió una clasificación para el olvido en el Gran Premio de Azerbaiyán. En plena Q1, el piloto de Alpine perdió el control de su monoplaza y terminó impactando contra las barreras de contención, lo que lo dejó fuera de la sesión de manera prematura.

El golpe no le permitió registrar un tiempo competitivo y, como consecuencia, Colapinto partirá desde la 16ª posición en la grilla. Pese al duro revés, el piloto de Pilar salió ileso del accidente, aunque con bronca por no poder luchar más arriba en una pista donde confiaba en el potencial del auto.

El Gran Premio de Azerbaiyán se presenta ahora como un desafío cuesta arriba para Colapinto, que buscará dar pelea y sumar puntos pese a la dificultad de largar desde el fondo del pelotón.

La carrera del Gran Premio de Azerbaiyán se correrá mañana domingo desde las 9 (hora argentina), donde Colapinto buscará revertir la mala clasificación y sumar puntos pese a la dificultad de largar desde el fondo del pelotón.

