La comunidad de San Pío invita a participar de los actos religiosos en honor a su santo patrono

Hoy comienza el Triduo, y el martes se desarrollarán los actos centrales.

Hoy 10:20

La parroquia San Francisco Solano, ubicada en Roca y Avellaneda, ha preparado una serie de celebraciones para honrar a San Pío, su santo patrono. La festividad comenzará hoy con el inicio del Triduo, que se extenderá hasta el lunes 22, mientras que los actos centrales se realizarán el martes 23 de septiembre.

El programa de actividades religiosas comienza hoy, a las 20:30, con la celebración del Santo Rosario seguido por la Santa Misa, que recordará el aniversario de los estigmas del Padre Pío. El lunes, a las 10:30, se rezará nuevamente el Santo Rosario, y a las 11 se celebrará la Santa Misa en su honor.

Los actos más importantes tendrán lugar el martes 23 de septiembre, cuando a las 19:15 se realice el Santo Rosario meditado, y a las 20, se celebrará la Palabra. Para finalizar, se realizará el tradicional reparto de agua bendita y velas a los presentes.

El grupo de San Pío, que organiza la festividad, invita a toda la feligresía santiagueña a participar de estos actos religiosos, cuyo objetivo es rendir homenaje al santo patrono de la comunidad. Además, cabe resaltar que este grupo de la parroquia también se dedica a diversas actividades con fines solidarios, buscando promover el bienestar social dentro de la comunidad.