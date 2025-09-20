Franco Colapinto tras su accidente en Bakú: “Prefiero chocar yendo rápido que ir lento y no chocar”

El piloto argentino de Alpine quedó 16º en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán luego de golpear contra el muro en la Q1. Pese a la bronca, se mostró optimista de cara a la carrera de este domingo a las 9 (hora argentina).

El Gran Premio de Azerbaiyán dejó un sabor agridulce para Franco Colapinto, quien en la clasificación sufrió un fuerte golpe contra las barreras en la Q1. El argentino, que venía mejorando sus tiempos, perdió el control del monoplaza tras distraerse con un despiste de su compañero Pierre Gasly y finalmente largará desde la posición 16 en la grilla.

“Estoy bien, no me pasó nada. Sí, obviamente me desconcentró un poco lo de Pierre. Pensé que iba a dar marcha atrás y estaba pendiente de eso. Apenas giré en la curva, se me fue de atrás. Una pena porque venía haciendo una buena vuelta y teníamos ritmo para entrar en Q2”, explicó Colapinto tras bajarse del auto.

El oriundo de Pilar se mostró autocrítico pero también positivo con el nivel que mostró durante el fin de semana, donde fue superior a su compañero en la FP3 y en la clasificación. “Es una pena haber roto el auto, pero prefiero chocar yendo rápido que ir lento y no chocar. Trato de quedarme con la velocidad que tuve todo el día. Sé que cuando lleguen circuitos que nos favorezcan, vamos a estar más adelante”.

El circuito urbano de Bakú estuvo marcado por las dificultades para Alpine y por las fuertes ráfagas de viento, que complicaron a varios pilotos y dejaron múltiples banderas rojas en la clasificación. “Era muy impredecible, con ráfagas de 60 u 80 km/h que levantaban el auto y hacían perder downforce. Venía empujando fuerte y simplemente perdí. Son cosas que pasan”, explicó el argentino.

La acción seguirá este domingo desde las 9 (hora argentina) con la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán, donde Colapinto buscará revertir la mala clasificación y escalar posiciones para sumar puntos.