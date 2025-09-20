Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 SEP 2025 | 25º
X
Policiales

Tren con pasajeros con destino a Retiro descarriló entre Gramilla y Ardiles

El accidente se registró en horas de la madrugada de este sábado y no dejó heridos. La formación, que partió desde Tucumán, tuvo el incidente en territorio santiagueño.

Hoy 11:48

Un tren de pasajeros de la empresa Trenes Argentinos que había partido de Tucumán con destino a Retiro sufrió un desplazamiento de vía durante la madrugada de este sábado, a la altura de Gramilla, en Santiago del Estero. 

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El incidente ocurrió alrededor de la 1.40, a unos 14 kilómetros de la Subcomisaría local, y obligó a detener la formación, que trasladaba a decenas de pasajeros.

De acuerdo con el informe policial, cuatro de los ocho vagones se desplazaron de las vías, aunque afortunadamente no se registraron heridos ni daños de consideración. 

Te recomendamos: Un camión provocó un choque en cadena con 15 vehículos y mató a un motociclista

Personal de la NSA (Nación Servicios de Auxilio) trabajó en el lugar para encarrilar los vagones y permitir que el tren continúe su recorrido hacia Buenos Aires. 

La novedad fue informada a las autoridades de la Subcomisaría de Los Quiroga y a la dependencia de Gramilla. Según precisó Rodrigo René Pérez a la policía, coordinador general de largas distancias de Trenes Argentinos, el tren había partido el viernes a las 21.30 desde la provincia de Tucumán y quedó varado tras el desplazamiento. 

Las tareas de asistencia continuaban este sábado por la mañana para garantizar la reanudación del servicio.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Franco Colapinto chocó, quedó afuera en la Q1 y largará 16º en el GP de Azerbaiyán
  2. 2. El Liverpool Mac Allister se quedó con el clásico ante el Everton y sigue en lo más alto de la Premier
  3. 3. El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 20 de septiembre: anticipan máxima de 36° y probables tormentas en horas de la noche
  4. 4. River pone a prueba su liderazgo en Tucumán con la mente dividida en la Copa
  5. 5. Con Mastantuono en el once titular, el Real Madrid festejó ante el Espanyol y se mantiene en lo más alto
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT