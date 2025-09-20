Tren con pasajeros con destino a Retiro descarriló entre Gramilla y Ardiles

El accidente se registró en horas de la madrugada de este sábado y no dejó heridos. La formación, que partió desde Tucumán, tuvo el incidente en territorio santiagueño.

Hoy 11:48

Un tren de pasajeros de la empresa Trenes Argentinos que había partido de Tucumán con destino a Retiro sufrió un desplazamiento de vía durante la madrugada de este sábado, a la altura de Gramilla, en Santiago del Estero.

El incidente ocurrió alrededor de la 1.40, a unos 14 kilómetros de la Subcomisaría local, y obligó a detener la formación, que trasladaba a decenas de pasajeros.

De acuerdo con el informe policial, cuatro de los ocho vagones se desplazaron de las vías, aunque afortunadamente no se registraron heridos ni daños de consideración.

Personal de la NSA (Nación Servicios de Auxilio) trabajó en el lugar para encarrilar los vagones y permitir que el tren continúe su recorrido hacia Buenos Aires.

La novedad fue informada a las autoridades de la Subcomisaría de Los Quiroga y a la dependencia de Gramilla. Según precisó Rodrigo René Pérez a la policía, coordinador general de largas distancias de Trenes Argentinos, el tren había partido el viernes a las 21.30 desde la provincia de Tucumán y quedó varado tras el desplazamiento.

Las tareas de asistencia continuaban este sábado por la mañana para garantizar la reanudación del servicio.