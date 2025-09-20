Ingresar
Central Argentino sufrió un robo y vandalismo en sus instalaciones

La dirigencia ya realizó la denuncia y entregó las grabaciones de seguridad.

Hoy 12:01

El Club Central Argentino vivió una amarga jornada este viernes por la mañana tras ser víctima de un robo y vandalismo en sus instalaciones. Los delincuentes ingresaron al predio y provocaron importantes daños, afectando directamente al normal funcionamiento de la entidad.

Según se informó, los ladrones sustrajeron casi 100 metros de cable, además de luminarias y componentes eléctricos, dejando fuera de servicio al sistema de iluminación de la cancha principal y del sector de la cancha auxiliar. Este hecho no solo genera un perjuicio económico, sino también deportivo, ya que impide el normal desarrollo de entrenamientos y partidos en horario nocturno.

Las autoridades del club radicaron la denuncia correspondiente y entregaron a las fuerzas de seguridad las grabaciones de las cámaras de vigilancia, con el objetivo de que se logre identificar a los responsables y avanzar en la investigación.

