Mitre venció a Talleres Remedios de Escalada y volvió al triunfo en la Primera Nacional

Hoy 18:21

Ya sin chances de clasificarse al Reducido, el Club Atlético Mitre logró un triunfo en condición de local al vencer por 2-0 a Talleres de Remedios de Escalada por la fecha 32 de la Primera Nacional 2025.

El elenco santiagueño se impuso con los goles de Santiago Rosales, quien abrió el marcador a los 12 minutos del segundo tiempo, y de Agustín Ramírez, que selló la victoria a los 47 del complemento. Con este resultado, el Aurinegro retomó la senda positiva después de varios tropiezos en el torneo.

En la tabla de posiciones de la Zona B, Mitre quedó en el puesto 11 con 39 puntos, de manera provisoria a la espera de que se complete la jornada.

Su próximo compromiso será el sábado 27 de septiembre a las 14, cuando visite a Atlético Morón en la provincia de Buenos Aires.