En vivo: Mitre recibe a Talleres de Remedios de Escalada por la fecha 32 de la Primera Nacional

El Aurinegro, sin chances de reducido, buscará sumar la mayor cantidad de puntos posibles en el tramo final del campeonato. Juega desde las 16.

Hoy 14:16

El Club Atlético Mitre afronta un nuevo desafío en la Primera Nacional cuando reciba este domingo a Talleres de Remedios de Escalada, por la fecha 32 de la Zona B. El encuentro se jugará desde las 16:00 horas en el estadio José y Antonio Castiglione y contará con el arbitraje de Fabrizio Llobet, acompañado por Matías Bianchi y Hernán Salado Paz como asistentes, mientras que Federico Guaymas será el cuarto árbitro.

El equipo santiagueño no encuentra regularidad en el torneo y llega golpeado tras dos derrotas consecutivas, la última frente a Estudiantes de Río Cuarto (0-1). Actualmente se ubica en la 13ª posición con 36 puntos, con un balance de 9 victorias, 13 empates y 13 derrotas, ya sin chances de clasificar al reducido. Su objetivo en lo que resta del certamen es sumar la mayor cantidad de unidades para cerrar la temporada de la mejor manera.

Por su parte, Talleres (R.E.) vive una realidad distinta: está en zona de descenso, pero llega entonado tras una gran victoria en la fecha pasada, cuando goleó 4 a 0 a Atlanta en condición de local. Pese a ese alivio, el equipo de Remedios de Escalada continúa comprometido y ocupa el 17º puesto con 20 puntos, producto de 5 victorias, 5 empates y 21 derrotas.

Mitre completará la fase regular enfrentando a Morón (V) y Estudiantes de Cáceres (L) en las últimas dos jornadas. Para el Aurinegro, el objetivo es reencontrarse con la victoria ante su gente y cortar la mala racha, mientras que Talleres intentará sostener su envión anímico para escapar de la zona roja.