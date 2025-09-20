Avda. Moreno y Formosa: motociclista resultó herido en accidente de tránsito

El siniestro ocurrió minutos después del mediodía de este sábado. El SEASE brindó asistencia al herido. Intervino Comisaría Quinta.

Hoy 12:33

Un fuerte choque entre una motocicleta y un SUV terminó con el conductor del rodado menor con lesiones, quien fue auxiliado por personal del SEASE y trasladado al hospital Regional para su atención.

El siniestro ocurrió en el cruce de Avenida Moreno y Formosa donde, por causas a establecer, impactaron una motocicleta Zanella ZB que se desplazaba por Formosa de este a oeste y una Chery Tiggo que lo hacía en sentido norte a sur.

Ambulancia del SEASE en el lugar

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor sufrió golpes y quedó tendido en el asfalto.

Personal policial y una ambulancia del SEASE concurrieron al lugar para realizar los trabajos pertinentes. Intervino por jurisdicción Comisaría Quinta.



