Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 SEP 2025 | 25º
X
Policiales

Avda. Moreno y Formosa: motociclista resultó herido en accidente de tránsito

El siniestro ocurrió minutos después del mediodía de este sábado. El SEASE brindó asistencia al herido. Intervino Comisaría Quinta.

Hoy 12:33

Un fuerte choque entre una motocicleta y un SUV terminó con el conductor del rodado menor con lesiones, quien fue auxiliado por personal del SEASE y trasladado al hospital Regional para su atención.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El siniestro ocurrió en el cruce de Avenida Moreno y Formosa donde, por causas a establecer, impactaron una motocicleta Zanella ZB que se desplazaba por Formosa de este a oeste y una Chery Tiggo que lo hacía en sentido norte a sur.

Ambulancia del SEASE en el lugar Ambulancia del SEASE en el lugar

Te recomendamos: Avda. Belgrano y Pueyrredón: choque de motos dejó dos personas lesionadas

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor sufrió golpes y quedó tendido en el asfalto.

Personal policial y una ambulancia del SEASE concurrieron al lugar para realizar los trabajos pertinentes. Intervino por jurisdicción Comisaría Quinta.


TEMAS Policía de Santiago del Estero

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Franco Colapinto chocó, quedó afuera en la Q1 y largará 16º en el GP de Azerbaiyán
  2. 2. El Liverpool Mac Allister se quedó con el clásico ante el Everton y sigue en lo más alto de la Premier
  3. 3. El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 20 de septiembre: anticipan máxima de 36° y probables tormentas en horas de la noche
  4. 4. River pone a prueba su liderazgo en Tucumán con la mente dividida en la Copa
  5. 5. Con Mastantuono en el once titular, el Real Madrid festejó ante el Espanyol y se mantiene en lo más alto
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT