Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 SEP 2025 | 25º
X
País

Una pareja robó un auto de aplicación, escapó y los atraparon en un hotel alojamiento

Romance criminal. La fantasía de los delincuentes, que soñaban con una noche de lujo tras el violento asalto, se derrumbó en cuestión de segundos.

Hoy 12:52
Motel donde fueron atrapados

En Mar del Plata, un violento asalto a un conductor de una plataforma de viajes terminó con un final inesperado: la pareja acusada de llevar a cabo el robo fue atrapada en un hotel alojamiento de la ciudad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El audaz robo, que dejó al chofer de Uber sin su herramienta de trabajo y sin el dinero que llevaba encima, no fue exitoso gracias al sistema de geolocalización del vehículo y a una rápida respuesta policial.

El hecho ocurrió durante las primeras horas del viernes 19 de septiembre, cuando un hombre de 48 años aceptó un viaje en la intersección de Rodríguez Peña y México. Sus pasajeros eran una pareja: un joven de 16 años y una mujer de 20. El viaje transcurría con normalidad hasta que, al llegar a las calles David Ortega y San Lorenzo, la situación dio un giro inesperado.

Te recomendamos: Mar del Plata: una mujer podría recibir prisión perpetua por matar a su hija con alcohol y éxtasis

Los pasajeros, con un arma de fuego, amenazaron al conductor y, en cuestión de minutos, se apoderaron de $80.000, su celular, su campera, sus tarjetas, su DNI y, finalmente, el vehículo (un Fiat Mobi).

La víctima, despojada de todas sus pertenencias, quedó a la deriva mientras sus asaltantes se daban a la fuga en su auto. Sin embargo, el vehículo contaba con un sistema de geolocalización que se convirtió en el peor enemigo de la pareja.

La policía fue alertada de inmediato y, alrededor de las 5 de la mañana, un seguimiento en tiempo real del vehículo robado los llevó a un lugar tan insólito como revelador: las inmediaciones del albergue transitorio “Piscis”, ubicado en la calle San Martín, entre Italia y Chaco.

Los agentes de la Comisaría Cuarta, al confirmar la presencia del coche, ingresaron al establecimiento. Su sospecha se confirmó al poco tiempo: la pareja se encontraba en una de las habitaciones. Sin darles tiempo a reaccionar, los efectivos procedieron a su detención. La fantasía criminal de los delincuentes, que soñaba con una noche de lujo tras el golpe, se derrumbó en cuestión de segundos.

Los delincuentes, cuyos nombres no trascendieron, quedaron a disposición de la Justicia. El fiscal de Responsabilidad Penal Juvenil, Marcelo Yáñez Urrutia, y el juez de Garantías Juveniles, Bustos, imputaron a ambos por “robo agravado por el uso de arma no secuestrada” y “robo doblemente agravado por la intervención de un menor de edad”. Ambos fueron trasladados al Centro Especializado en Aprehensión (CEA), donde se resolverá su futuro legal.

TEMAS Mar del Plata

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Franco Colapinto chocó, quedó afuera en la Q1 y largará 16º en el GP de Azerbaiyán
  2. 2. El Liverpool Mac Allister se quedó con el clásico ante el Everton y sigue en lo más alto de la Premier
  3. 3. El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 20 de septiembre: anticipan máxima de 36° y probables tormentas en horas de la noche
  4. 4. River pone a prueba su liderazgo en Tucumán con la mente dividida en la Copa
  5. 5. Con Mastantuono en el once titular, el Real Madrid festejó ante el Espanyol y se mantiene en lo más alto
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT