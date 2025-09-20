Una pareja robó un auto de aplicación, escapó y los atraparon en un hotel alojamiento

Romance criminal. La fantasía de los delincuentes, que soñaban con una noche de lujo tras el violento asalto, se derrumbó en cuestión de segundos.

En Mar del Plata, un violento asalto a un conductor de una plataforma de viajes terminó con un final inesperado: la pareja acusada de llevar a cabo el robo fue atrapada en un hotel alojamiento de la ciudad.

El audaz robo, que dejó al chofer de Uber sin su herramienta de trabajo y sin el dinero que llevaba encima, no fue exitoso gracias al sistema de geolocalización del vehículo y a una rápida respuesta policial.

El hecho ocurrió durante las primeras horas del viernes 19 de septiembre, cuando un hombre de 48 años aceptó un viaje en la intersección de Rodríguez Peña y México. Sus pasajeros eran una pareja: un joven de 16 años y una mujer de 20. El viaje transcurría con normalidad hasta que, al llegar a las calles David Ortega y San Lorenzo, la situación dio un giro inesperado.

Los pasajeros, con un arma de fuego, amenazaron al conductor y, en cuestión de minutos, se apoderaron de $80.000, su celular, su campera, sus tarjetas, su DNI y, finalmente, el vehículo (un Fiat Mobi).

La víctima, despojada de todas sus pertenencias, quedó a la deriva mientras sus asaltantes se daban a la fuga en su auto. Sin embargo, el vehículo contaba con un sistema de geolocalización que se convirtió en el peor enemigo de la pareja.

La policía fue alertada de inmediato y, alrededor de las 5 de la mañana, un seguimiento en tiempo real del vehículo robado los llevó a un lugar tan insólito como revelador: las inmediaciones del albergue transitorio “Piscis”, ubicado en la calle San Martín, entre Italia y Chaco.

Los agentes de la Comisaría Cuarta, al confirmar la presencia del coche, ingresaron al establecimiento. Su sospecha se confirmó al poco tiempo: la pareja se encontraba en una de las habitaciones. Sin darles tiempo a reaccionar, los efectivos procedieron a su detención. La fantasía criminal de los delincuentes, que soñaba con una noche de lujo tras el golpe, se derrumbó en cuestión de segundos.

Los delincuentes, cuyos nombres no trascendieron, quedaron a disposición de la Justicia. El fiscal de Responsabilidad Penal Juvenil, Marcelo Yáñez Urrutia, y el juez de Garantías Juveniles, Bustos, imputaron a ambos por “robo agravado por el uso de arma no secuestrada” y “robo doblemente agravado por la intervención de un menor de edad”. Ambos fueron trasladados al Centro Especializado en Aprehensión (CEA), donde se resolverá su futuro legal.