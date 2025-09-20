Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 SEP 2025
Mundo

¿Cómo se conformará el directorio de Tiktok en Estados Unidos?

El acuerdo para que la empresa matriz china de TikTok venda sus operaciones en EE. UU. contempla una junta directiva mayoritariamente estadounidense, según anunció la Casa Blanca.

Hoy 13:09
Tiktok

El futuro de la popular aplicación de videos TikTok en Estados Unidos dio un giro significativo este sábado con el anuncio de un acuerdo que prevé la creación de una nueva junta directiva que será dominada por estadounidenses. La decisión, impulsada por preocupaciones de seguridad nacional sobre el control chino de la plataforma, establece que de los siete puestos en la junta, seis serán ocupados por estadounidenses.

La noticia fue confirmada por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una entrevista con Fox News, donde detalló que la nueva estructura de gobernanza garantizará un control total por parte de ciudadanos estadounidenses sobre las operaciones de la app en el país. Este acuerdo busca responder a las crecientes tensiones sobre la influencia de ByteDance, la empresa matriz de TikTok, y su relación con el gobierno de China.

El acuerdo se presenta como una medida para abordar las preocupaciones sobre la privacidad de los usuarios y la posible recopilación de datos personales por parte del gobierno chino. Si bien el acuerdo aún está en proceso de implementación, la creación de una junta directiva mayoritariamente estadounidense es vista como un paso clave para garantizar la permanencia de TikTok en el mercado estadounidense sin comprometer la seguridad nacional.

La noticia llega en un contexto de creciente escrutinio por parte de los legisladores estadounidenses, quienes han expresado preocupaciones sobre el riesgo de que los datos de millones de usuarios de TikTok sean accesibles para el gobierno chino.

