Sandra Pettovello apoyó a Javier Milei y llamó a votar por LLA en las elecciones legislativas

La ministra de Capital Humano destacó la oportunidad de elegir un "presidente honesto" en las próximas elecciones y criticó el "loop infinito" de la política argentina.

Hoy 13:30

A menos de un mes de las elecciones legislativas, Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano y figura cercana al presidente Javier Milei, instó a los ciudadanos a votar por La Libertad Avanza (LLA) en los comicios del 26 de octubre. A través de un mensaje publicado en X (anteriormente Twitter), Pettovello llamó a aprovechar lo que considera una oportunidad única para "poner a la Argentina de pie".

“No dejemos pasar esta chance irrepetible de poner a la Argentina de pie”, escribió la ministra, subrayando la importancia de las elecciones para el futuro del país. Según Pettovello, en octubre los votantes tendrán que decidir entre "seguir viviendo el ‘día de la marmota’" o elegir a un "presidente honesto", una referencia a la repetición de situaciones políticas que han caracterizado los últimos años en Argentina. En su publicación, también destacó que Milei es un presidente que "no le interesa el poder, el dinero ni perpetuarse en un cargo".

La ministra enfatizó que todos los ciudadanos son responsables de cortar el ciclo de repetición de malas decisiones políticas y romper el “loop infinito” que según ella ha caracterizado a las administraciones anteriores.

En la misma jornada, Javier Milei se refirió nuevamente al escándalo de los audios que involucraron supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En su cuenta de X, el presidente calificó los audios de “chimentos de peluquería” que habían sido "recortados, editados y pegados para mentir y ensuciar". Milei no perdió la oportunidad de apuntar contra el kirchnerismo, al calificarlo de “catadores de corrupción”. También compartió un posteo de una tuitera libertaria que enumeraba más de cien razones por las cuales apoya su candidatura.