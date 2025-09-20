Invitan a los docentes a participar en el ofrecimiento de cargos y horas cátedra titulares y suplentes

Los interesados podrán ingresar al portal oficial del CGE www.cgesantiago.gob.ar en la sección “Consejo Virtual”.
El Consejo General de Educación (CGE), a través de las Direcciones Generales de Nivel Inicial, Primario, Secundario, Superior y Modalidades Educativas, informa a los docentes que el ofrecimiento de cargos y horas cátedra titulares y suplentes se llevará a cabo entre las 00:00 hs. del sábado 20 y las 23:59 hs. del domingo 21 de septiembre de 2025, en el sistema “Consejo Virtual”. Los interesados podrán ingresar al portal oficial del CGE www.cgesantiago.gob.ar en la sección “Consejo Virtual”.
Este proceso se realizará conforme al LOM 2025 y a las pautas establecidas en la Resolución N° 1857/2025 del CGE. A continuación, se detallan los cargos disponibles por nivel educativo:
Nivel Inicial
- Jardín de Infantes Nº 267 Anexo Esc. 608 – Región II – El Pirucho, Dpto. Figueroa
- Jardín de Infantes Nº 436 Anexo Esc. 163 – Región I – Estación Atamisqui, Dpto. Atamisqui
- Jardín de Infantes Nº 6 "Heidi" – Región I – Santiago del Estero, Dpto. Capital
- Jardín de Infantes Nº 738 Anexo Esc. 970 – Región I – Ancocha, Dpto. Atamisqui
Nivel Primario
- Escuela N° 428 – Jornada Simple – Región I – Santiago del Estero, Dpto. Capital
- Escuela N° 673 Fuerzas Armadas – Jornada Simple – Región III – Termas de Río Hondo, Dpto. Río Hondo
- Centro Experimental N° 8 Antonino Taboada – Jornada Simple – Región II – Clodomira, Dpto. Banda
- Escuela N° 762 – Jornada Simple – Región I – Santiago del Estero, Dpto. Capital
- Escuela N° 814 "Paula Albarracín de Sarmiento" – Jornada Simple – Región II – Fernández, Dpto. Robles
- Escuela N° 982 – Jornada Simple – Región VIII – Sumampa, Dpto. Quebrachos
- Escuela N° 1218 "Padre Víctor Conde López" – Jornada Simple – Región V – Quimilí, Dpto. Moreno
- Escuela N° 785 – Jornada Completa – Sol de Julio, Dpto. O. de Agua
- Escuela Infantil N° 402 “Jorge Trejo" – Jornada Simple – Región VI – Donadeu, Dpto. Alberdi
- Escuela Nº 1239 Campo Contreras Siglo XXI – Jornada Simple – Región I – Santiago del Estero, Dpto. Capital
- Escuela N° 963 – Jornada Simple – Región V – Villa Brana, Dpto. Moreno
- Escuela N° 772 Leopoldo Lugones – Jornada Simple – Región VIII – Ojo de Agua, Dpto. Ojo de Agua
Nivel Secundario
- Circuito de Itinerancia del Agrupamiento Nº 080 – Donadeu, Dpto. Alberdi
- Colegio Secundario "25 de Abril" – Garza, Dpto. Sarmiento
- Circuito De Itinerancia Del Agrupamiento Nº 86055 – La Represa, Dpto. Choya
- Colegio Secundario "Arcadio Suarez" – La Cañada, Dpto. Figueroa
- Colegio Secundario "Campo Gallo" – Campo Gallo, Dpto. Alberdi
- Circuito de Itinerancia Del Agrupamiento Nº 86037 "Dr. Domingo A. Bravo" – Chauchillas, Dpto. Río Hondo
- Escuela Técnica Nº 8 – Santiago del Estero, Dpto. Capital
- Escuela Técnica Nº 5 "Ramón Carrillo" – Frías, Dpto. Choya
- Agrupamiento Nº 86092 con sede en Colegio Sec. Tristán Malbrán – Malbrán, Dpto. Aguirre
- Colegio Secundario "Fray José Genesio Baldan" – Monte Quemado, Dpto. Copo
- Colegio 30 de Junio Camino a la Igualdad – Pampa de los Guanacos, Dpto. Copo
- Colegio Secundario 2 de Abril – Santiago del Estero, Dpto. Capital
- Colegio Agrotécnico Nº 7 "Leandro Vicente Taboada" – Bandera Bajada, Dpto. Figueroa
- Escuela Técnica Nº 12 – Fernández, Dpto. Robles
Nivel Superior
- E.S.P.E.A N°1 – Santiago del Estero, Dpto. Capital
- ENS "República del Ecuador" – Frías, Dpto. Choya
- I.S.P.P. N°1 – Santiago del Estero, Dpto. Capital
- I.S.P.P. N°2 – Frías, Dpto. Choya
- I.S.P.P. N°6 – Banda, Dpto. Banda
- E.S.P.E.A N°2 – Frías, Dpto. Choya
- IFD N°8 – Pinto, Dpto. Aguirre
- IFD Campo Gallo – Campo Gallo, Dpto. Alberdi
Modalidades Educativas
- Escuela de Formación Profesional y Capacitación Laboral N° 3 – Modalidad Capacitación – Sumampa, Dpto. Quebrachos
- Escuela de Formación Profesional y Capacitación Laboral N° 23 – Modalidad Capacitación – Ojo de Agua, Dpto. Ojo de Agua
- Centro de Educación Integral (CEI) – Modalidad Educación Especial – Suncho Corral, Dpto. Juan Felipe Ibarra
Los docentes interesados deben ingresar al portal oficial del CGE para realizar el ofrecimiento de los cargos. Es importante tener en cuenta las pautas y normativas de la Resolución N° 1857/2025.