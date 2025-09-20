Godoy Cruz recibe a Instituto con el regreso de Daniel Oldrá a Mendoza

El Tomba e Instituto se enfrentan por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El duelo será este domingo desde las 16:45 en el estadio Feliciano Gambarte.

Hoy 01:09

Godoy Cruz e Instituto vivirán un partido especial este domingo en Mendoza, cuando se enfrenten en la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro se disputará desde las 16:45 horas en el estadio Feliciano Gambarte, y tendrá como gran protagonista el regreso del ídolo de la casa Daniel Oldrá, quien hoy dirige a la Gloria y será reconocido en la previa.

El Tomba atraviesa un momento irregular en la temporada: suma solo 7 puntos, viene de empatar 0-0 ante Barracas y aún no ha podido ganar en su estadio desde su reinauguración. La búsqueda de los tres puntos es clave para escalar posiciones tanto en la tabla del torneo como en la anual. Walter Ribonetto, entrenador local, repetiría el mismo once que igualó frente al Guapo.

Por su parte, Instituto llega con un envión anímico tras vencer 2-0 a Argentinos Juniors, cortando una racha de seis partidos sin triunfos. La Gloria suma 9 puntos y, de ganar en Mendoza, podría meterse momentáneamente en la zona de playoffs. En la previa, Oldrá destacó: “Vamos partido a partido. A través de la solidez vamos encontrando el equipo”.

Probables formaciones:

Godoy Cruz (DT: Walter Ribonetto): Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Andrés Meli; Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Pol Fernández, Bastian Yáñez; Agustín Auzmendi y Luca Martínez Dupuy.

Instituto (DT: Daniel Oldrá): Manuel Roffo; Emanuel Beltrán, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Nicolás Zalazar, Lucas Rodríguez; Gastón Lodico, Stefano Moreyra, Damián Puebla; Nicolás Cordero y Alex Luna.