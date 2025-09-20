Con Di María como figura, Rosario Central se tuvo que conformar con un empate ante Talleres

Fideo jugó otro gran partido pero el Canalla igualó 1-1 como local ante la T.

Rosario Central y Talleres empataron 1-1 este domingo en el Gigante de Arroyito, en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2025. El encuentro tuvo emociones en ambos tiempos, pero ninguno pudo imponer condiciones para quedarse con los tres puntos.

El equipo de Ariel Holan abrió el marcador antes del descanso con un verdadero golazo de Alejo Véliz, quien recibió la asistencia de Ángel Di María y definió con jerarquía para poner en ventaja al Canalla. La primera mitad mostró a un conjunto rosarino intenso, que manejó el juego y aprovechó la experiencia de sus referentes.

Sin embargo, en el complemento la Academia rosarina bajó el ritmo y le permitió a la T crecer en el partido. A los pocos minutos, Valentín Depietri apareció para marcar el empate y darle vida al conjunto dirigido por Carlos Tevez.

La situación parecía complicarse para Talleres cuando, promediando los 20 minutos del segundo tiempo, Miguel Navarro fue expulsado dejando a la visita con diez jugadores. A pesar de la superioridad numérica, Rosario Central no supo capitalizar la ventaja y terminó resignando la posibilidad de sumar de a tres en su estadio.