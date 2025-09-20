El Rosario Central de Di María busca volver al triunfo en casa ante un Talleres en crisis

El Canalla y el Matador se enfrentan este domingo desde las 19 en el Gigante de Arroyito, por la novena fecha del Torneo Clausura.

Hoy 01:10

Rosario Central y Talleres de Córdoba jugarán este domingo en el Gigante de Arroyito en un duelo clave por el Torneo Clausura. El partido comenzará a las 19:00 horas, y los locales buscarán volver a sumar de a tres para afianzarse en la zona de playoffs y mantener aspiraciones de clasificar a la próxima Copa Libertadores.

El cuadro dirigido por Ángel Di María, quien sigue deslumbrando con goles imposibles, no ha perdido desde su llegada, pero solo consiguió dos victorias. Además, el equipo deberá afrontar el encuentro sin Alejo Véliz, quien se recupera de una lesión acromioclavicular en el hombro derecho, sufrida ante Boca.

Por su parte, Talleres, bajo el mando de Carlos Tévez, logró salir de la zona de descenso tras empatar 0-0 ante Tigre y se ubica ahora a un punto de Aldosivi y San Martín de San Juan. Sin embargo, el equipo cordobés atraviesa una racha complicada: no marcó goles en sus últimos seis partidos, situación que incluso generó curiosas medidas como una “limpieza energética” en el estadio por superstición.

El duelo promete emociones, ya que ambos equipos necesitan sumar para cumplir sus objetivos en el Clausura: Rosario Central para mantenerse cerca de los puestos de clasificación internacional, y Talleres para seguir alejándose de la zona de descenso.