El intendente Nediani continúa fortaleciendo las políticas de respaldo a las iglesias bandeñas

La pastora de la congregación "Cristo Vive" entregó un ejemplar de la Biblia al intendente Nediani en el marco del mes de la Biblia, mientras se avanza en la posibilidad de un trabajo conjunto en beneficio de la comunidad.

Hoy 14:36

En el marco de una visita significativa, el intendente Ing. Roger E. Nediani recibió a la pastora Marcieli Franco, quien lidera la Iglesia Cristo Vive de la ciudad de La Banda, junto a Roberto Jaimes, director de Religiones y Cultos. La pastora, acompañada por un miembro de su congregación, entregó al intendente un ejemplar de la Biblia Revisión Reina Valera 1960, en el marco de las celebraciones por el mes de la Biblia.

Durante el encuentro, la pastora Franco expresó: "En este mes de septiembre, que es el mes de la Biblia, quisimos visitar al intendente de la ciudad para presentarnos y entregarle un ejemplar. Como dice el libro de los Salmos: 'Tu palabra es una lámpara a mis pies; es una luz en mi sendero'." Además, le deseó lo mejor para la gestión municipal y manifestó el apoyo espiritual de su congregación, asegurando que "estamos orando por ellos, para que como autoridades de la ciudad siempre cuenten con la bendición de Dios ante todo."

El intendente Nediani, por su parte, agradeció el gesto y destacó la importancia del trabajo conjunto entre el municipio y las organizaciones religiosas en favor de la comunidad. En su intervención, puso a disposición los diversos servicios gratuitos que ofrece el municipio a través de las áreas de Género, Discapacidad, Niñez, Adolescencia y Familia, así como en Prevención en Adicciones, con la intención de iniciar un trabajo colaborativo con la Iglesia Cristo Vive para beneficio de la ciudadanía bandeña.