Pettovello llamó a votar por La Libertad Avanza: “Todos somos responsables de cortar este loop infinito”

La ministra de Capital Humano planteó que en octubre el país puede “seguir viviendo el ‘día de la marmota’” o votar a “un presidente honesto”.

Hoy 15:38

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, escribió un mensaje en sus redes sociales en donde llamó a votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre a La Libertad Avanza (LLA). “No dejemos pasar esta chance irrepetible de poner a la Argentina de pie”, subrayó en un posteo de X.

Luego que el presidente Javier Milei diera inicio a la campaña electoral en Córdoba, Pettovello advirtió que en octubre el país puede “seguir viviendo el ‘día de la marmota’" o el electorado puede votar a un “presidente honesto”.

“En Argentina podemos seguir viviendo el ‘día de la marmota’ o aprovechar esta oportunidad singular que como ciudadanos nos hemos autogenerado votando a un presidente honesto (al cual no le interesa el poder, el dinero ni perpetuarse en un cargo). Todos somos responsables de cortar este loop infinito. No dejemos pasar esta chance irrepetible de poner a la Argentina de pie”, escribió la ministra de Capital Humano.

Por su parte, Milei volvió a referirse este sábado al escándalo de los audios por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad al sostener que se trata de “chimentos de peluquería recortados, editados y pegados para mentir y ensuciar”, y volvió a apuntar contra el kirchnerismo.

“Catadores de corrupción”, posteó el Presidente en X al compartir un posteo de una tuitera libertaria que escribió una lista con más de cien razones por las que votará al mandatario.