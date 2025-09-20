La FIA descalificó a Esteban Ocon y habrá cambios en la parrilla de salida del Gran Premio de Azerbaiyán

El Haas del francés no cumplió con los requerimientos técnicos y recibió una dura sanción por parte de la Federación. Largará último y tanto Pierre Gasly como Alexander Albon subieron una posición.

La clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán dejó mucha tela para cortar. Tras una accidentada jornada con seis banderas rojas, la FIA demoró en confirmar la parrilla de salida del domingo debido a varias investigaciones. Finalmente, el más afectado fue Esteban Ocon, quien fue descalificado porque su Haas no cumplió con las normativas técnicas.

El motivo de la sanción

El ente rector del automovilismo explicó que, durante una prueba de deflexión en el alerón trasero, se detectaron valores superiores a los permitidos: 0,6 mm en el lado izquierdo y 0,825 mm en el derecho, cuando el límite máximo es 0,5 mm. Esto significó un incumplimiento del Artículo 3.15.17 del Reglamento Técnico de la FIA.

Los ingenieros de Haas reconocieron que la anomalía se debió a un error en la producción de la pieza. Aun así, los Comisarios Deportivos determinaron la exclusión del piloto francés. Posteriormente, la escudería pidió autorización para que Ocon pudiera disputar la carrera desde el último lugar de la grilla, algo que la FIA aceptó.

La clasificación accidentada

Antes de la sanción, Ocon había terminado 18°, sin poder completar la Q1 por la bandera roja ocasionada por el choque de Franco Colapinto. Con su exclusión, Pierre Gasly (Alpine) y Alexander Albon (Williams), que habían quedado detrás, avanzaron una posición.

La sesión también dejó bajo investigación a Nico Hülkenberg y Kimi Antonelli, señalados por no respetar banderas amarillas.

