El padre de Lanzini disparó contra Gallardo: "Cuando tenés un DT que sabe darte confianza..."

Héctor Lanzini celebró la gran actuación de su hijo en el triunfo de Vélez y apuntó contra el Muñeco.

Hoy 17:13

El gran partido de Manuel Lanzini en el triunfo de Vélez sobre San Martín de San Juan por 2-1 quedó en segundo plano por la polémica publicación de su padre, Héctor “Machy” Lanzini, quien lanzó un duro mensaje contra Marcelo Gallardo y su decisión de prescindir del enganche en River.

“Cuando jugás con un verdadero 10 pasan estas cosas. Y cuando tenés un DT que sabe darte confianza aún más”, escribió Machy en su cuenta de Instagram, tras el gol y la asistencia de su hijo. En el mismo mensaje elogió a Guillermo Barros Schelotto, actual entrenador del Fortín, en una clara comparación con el Muñeco.

El comentario encendió la polémica en redes sociales y fue interpretado como un pase de factura al técnico que no le dio continuidad a Lanzini en su regreso al Millonario. Llamativamente, el posteo fue borrado en la mañana del sábado, aunque ya había generado repercusión.

En San Juan, Lanzini rompió una sequía de cuatro meses sin goles y convirtió por primera vez con la camiseta de Vélez. Además, asistió a Dilan Godoy para el 2-0 parcial, en una actuación que lo devolvió a primer plano y que llega justo antes de la revancha ante Racing por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

La palabra de Manu

Consultado por su salida de River, el propio jugador reconoció en ESPN que no fue de la manera que esperaba. “Pensaba terminar mi contrato, pero Gallardo tenía que tomar decisiones y lo tuve que aceptar. Me hubiese encantado que mi último paso fuese de otra manera”, expresó.

En su segundo ciclo en Núñez, el volante disputó 59 partidos, con un único gol recordado: el 1-0 a Boca en La Bombonera en 2024. Pese a las lesiones y los altibajos, aseguró que no se arrepiente. “Volví cuando tenía que volver. Algunas veces las cosas salen y otras no, pero no me arrepiento”, sentenció.