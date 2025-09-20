Sportivo Fernández y Comercio no se sacaron diferencias en la primera final de la “Copa Canal 7”

El Albiceleste y el Tripero empataron sin goles en la “Capital del Agro”. El título se definirá el próximo domingo en el estadio “Raúl Seijas”.

Hoy 18:17

En un partido vibrante y con un gran marco de público en la “Capital del Agro”, Sportivo Fernández y Comercio igualaron 0-0 en la primera final del Torneo Clausura “Copa Canal 7” de la Liga Santiagueña de Fútbol.

El Albiceleste y el Tripero tuvieron situaciones claras para abrir el marcador, pero se encontraron con las sólidas respuestas de los arqueros: Enzo Salvatierra en el arco de Sportivo y Franco Filho defendiendo la valla de Comercio fueron figuras determinantes para mantener el cero.

El árbitro Francisco Acosta decretó el final de un encuentro parejo que dejó la serie completamente abierta. La definición del título será el próximo domingo, cuando se dispute el partido decisivo en cancha de Comercio, donde se conocerá al nuevo campeón del fútbol santiagueño.